Jeden z najhorších prípadov únosu žien v histórii: Otrasný dom hrôzy, takto sa obete dostali na slobodu

Postupne sa začali objavovať hrozné detaily únosu, ktorý mal na svedomí Ariel Castro, bývalý vodič školského autobusu, ktorého prepustili kvôli niekoľkým prehreškom. Ženy boli unesené nezávisle od seba približne desať rokov predtým. Všetkých sa Castro zmocnil, keď im ponúkol odvoz. Berryová zmizla v apríli 2003 na ceste z práce, vtedy mala 16 rokov. Gina DeJesusová sa nevrátila zo školy o rok neskôr ako štrnásťročná a tridsaťdvaročná Michelle Knightová bola nezvestná od roku 2002.

Dom hrôzy

Policajti následne Castra zatkli. Ženy držal v reťaziach, sexuálne zneužíval, opakovane ich bil a týral hladom. S Berryovou mal dokonca vtedy šesťročnú dcéru, ktorú tiež držal v zajatí. Ďalšie z unesených žien opakovane donútil k potratu. Castrov dom bol dômyselným väzením, kde boli zatlčené všetky okná a odmontované kľučky, ktoré nahradil zámky. Od ďalších častí domu oddelil Castro pivničný úkryt žien tak dôkladne, že ani prípadný návštevník nemohol na nič prísť. Mimo dom sa ženy dostali len dvakrát, a to maskované v parochniach do garáže.

Pôvodne boli zatknutí aj Castrovi bratia Pedro a Onil, ktorí ale tvrdili, že o jeho príšerných činoch nemali ani tušenie. Vyšetrovatelia nakoniec dospeli k záveru, že s prípadom naozaj nemajú nič spoločné. O Arielových skutkoch sa vraj nedozvedeli aj preto, že do jeho domu nechodili často a keď aj prišli, nepustil ich ďalej ako do kuchyne. V auguste 2013 poslal súd Castra za mreže na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia plus tisíc rokov väzenia za 937 zločinov, ktorých sa na svojich obetiach dopustil.

Castro sa priznal, čím sa vyhol trestu smrti. Ženám sa ospravedlnil. Keď mu sudca povedal, že jedným z jeho zločinov je vražda nenarodeného dieťaťa, vyhlásil, že vrah nie je. Krátko po súdnom verdikte, v septembri 2013, ho našli obeseného v jeho cele, podľa špekulácií ale nespáchal samovraždu, mohol sa udusiť pri extrémnej autoerotickej praktike.

Galéria fotiek (4) Obžalovaný Ariel Castro vchadza do súdnej siene

Jeho dom hrôzy bol spolu s dvomi susednými domami zbúraný. Demolačný hydraulický bager symbolicky spustila príbuzná Giny DeJesusovej. Demolácii, ktorá trvala zhruba hodinu, sa osobne prizerala Knightová. Zločinec podľa prokurátorov likvidáciu nehnuteľnosti ľutoval. Demoláciu nakoniec paradoxne uhradil z vlastných peňazí. V práčke stojacej v pivnici totiž polícia našla úkryt s 22 000 dolármi (vyše 19 900 eur). Už v roku 1993 bol Castro zadržaný kvôli domácemu násiliu (ale nebol nakoniec obvinený) voči bývalej manželke.