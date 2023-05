Polícia: Obvinila muža z nebezpečného vyhrážania, mal napadnúť manželku

"Muž sa mal svojej žene vyhrážať, že ju radšej zabije, ako by ho mala opustiť. Jeho slovné vyhrážky mali prerásť do fyzického útoku. Poškodenú mal muž sácať a udierať najmä do hlavy, následkom čoho opakovane spadla," uviedli policajti. Žena sa snažila pred útokmi svojho manžela brániť a až keď mala začať kričať o pomoc, s útokmi mal prestať. Následne vyhľadala lekársku pomoc, doplnila polícia.

OZNÁMILA MU, ŽE CHCE ROZVOD... SUROVO JU ZBIL 👉Rodinná dráma sa odohrala v obci v okrese Bánovce nad Bebravou. Krátko... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Tuesday, May 9, 2023

Policajti muža po príchode na miesto obmedzili na osobnej slobode. V dychu mu namerali 0,85 promile. V minulosti súdne trestaného muža umiestnili v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník spracoval podnet na jeho väzobného stíhanie, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.