Zdravotná sestra varuje pred málo známym príznakom COVIDU-19: Ak sa u vás objaví, okamžite bežte za lekárom

Kim Gibsonová, ktorá pracuje ako zdravotná sestra a zároveň vyučuje ošetrovateľstvo na University of South Australia, zdokumentovala svoju skúsenosť s náhlou senzorineurálnou stratou sluchu (SSNHL) päť týždňov po pozitívnom testovaní na COVID-19. Zaujímavé bolo najmä to, že v tom čase bola plne očkovaná. Objavila sa u nej akútna strata sluchu na jednom uchu spolu s vertigom a tinitom. Navštívila preto otolaryngológa, ktorý potvrdil senzorineurálnu stratu sluchu, málo známy a zle pochopený vedľajší účinok covidu, ktorý odborníci neuvádzajú ako bežný príznak. Lekár jej predpísal kortikosteoridy a Betahistin, vďaka čomu sa Gibsonovej sluch po pár mesiacoch začal pomaly vracať. Doteraz však trpí občasným tinitom.

"Stále pribúdajú dôkazy o krátkodobých a dlhodobých dopadoch covidu a vakcín a cieľom tohto dokumentu je poukázať na menej známe vedľajšie účinky vírusu," uviedla Kim, ktorá o svojej skúsenosti prehovorila v článku zverejnenom v časopise British Medical Journal Case Reports. "Som presvedčená o tom, že lekári by mali pri rozhovoroch s pacientmi zahrnúť náhlu stratu sluchu ako potenciálny vedľajší účinok ochorenia COVID-19. Vysoké dávky kortikosteroidov sú odporúčaným spôsobom liečby SSNHL a je dôležité, aby praktickí lekári poslali pacientov k špecialistom hneď, ako sa objavia príznaky. Strata sluchu a súvisiace symptómy môžu mať významný vplyv na kvalitu života človeka a úzko súvisia s úzkosťou a depresiou," vysvetlila.

Napriek tomu, že pracuje v oblasti zdravotníctva, nevedela o tom, že COVID-19 môže spôsobiť stratu sluchu. "Bol to pre mňa šokujúci zážitok, ktorý výrazne ovplyvnil kvalitu môjho života na niekoľko mesiacov. Nikdy predtým nemala žiadne problémy so sluchom, dokonca som neprekonala ani zápal ucha," priblížila sestrička. Kvôli silným závratom nedokázala riadiť auto a v práci musela prejsť na kratší úväzok. Obávala sa, že strata sluchu bude trvalá a že bude potrebovať načúvací prístroj. Pri pomyslení na to, že by sa mohla opäť nakaziť koronavírusom, je veľmi nervózna.

Podľa spoločnosti Royal Australian College of General Practitioners k náhlej senzorineurálnej strate sluchu dochádza, keď stratíte sluch veľmi rýchlo, zvyčajne iba na jedno ucho. Môže sa to stať okamžite alebo v priebehu niekoľkých dní. Môžete tiež zaznamenať miernu poruchu sluchu alebo úplnú stratu sluchu, a to môže byť dočasné alebo trvalé. Predchádzajúce štúdie spájali SSNHL s covidom-19, ako aj potenciálnym vedľajším účinkom očkovania proti tomuto ochoreniu, ale dôkazy stále nie sú dostatočné. "Moje skúsenosti ukazujú, že aj ľudia, ktorí majú len mierny priebeh infekcie, môžu byť vystavení riziku potenciálne trvalých a dlhodobých príznakov," uzavrela Gibsonová.