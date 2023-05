Šokujúce varovanie: Čaká na nás pandémia smrteľnejšia ako COVID-19!

ŽENEVA - Na stretnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve vo Švajčiarsku uviedol generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, že pandémia Covid-19 ani zďaleka neskončila. Dokonca očakávajú pandémiu horšiu a smrteľnejšiu ako to bolo v prípade koronavírusu.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, riaditeľ WHO, varoval pred hrozbou ďalšieho variantu covidu, ktorý spôsobí nával chorôb a smrti. “Hrozba patogénu s ešte smrteľnejším potenciálom pretrváva,” dodal. Uviedol, že pred ďalšou pandémiou musíme byť pripravení a musia na ňu odpovedať "rozhodne, kolektívne a spravodlivo”. Podľa agentúry Reuters ale ocenil nedávne rozhodnutie členských štátov WHO s návrhom kolektívnej zmluvy o pandémii a zároveň schválil zvýšenie rozpočtu, informoval americký New York Post.

WHO identifikovala prioritne nakázlivé choroby, ktoré by mohli spôsobiť ďalšiu pandémiu, pretože majú potenciál šíriť sa po celom svete. Medzi tieto ochorenia patrí ebola, Marburg, respiračný syndróm na Blízkom východe, ťažký akútny respiračný syndróm, Zika a najdesivejšia “choroba X”. Tá je spôsobená zárodkom, ktorý ešte ani nebol objavený. Odborníci preto informujú, že ďalšia pandémia môže byť zoonotická, teda s pôvodom u zvierat. „Nie je prehnané povedať, že hneď za rohom existuje potenciál pre prípad choroby X,“ povedal pre National Post Pranab Chatterjee, výskumník na oddelení medzinárodného zdravia na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore.

Pandémia COVID-19 podľa WHO zabila takmer 7 miliónov ľudí na celom svete, pričom takmer 1,13 milióna úmrtí iba v Spojených štátoch.