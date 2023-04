Modelka mala nakrútiť najpresvedčivejší dôkaz o UFO: VIDEO z paluby súkromného lietadla

Kolumbijská modelka zverejnila video, ktoré sa jej podarilo nakrútiť 4. apríla nad departementom Antioquia. Z okna súkromného lietadla zaznamenala počas letu neznámy kosoštvorcový objekt pohybujúci sa na oblohe. Nachádzal sa vo výške zhruba 6000 metrov. Hoci by mohlo ísť o dron alebo iný predmet vytvorený človekom, okamžite vyvolal asociáciu s mimozemskými civilizáciami.

Nadšenec fenoménu UFO vystupujúci pred prezývkou The Hidden Underbelly zverejnil príspevok na YouTube. "Na tomto zázname jasne vidíme objekt a vyzerá to obzvlášť dobre. Zdá sa, že ide o plavidlo v tvare tanier," napísal.

Do sekcie komentárov prispelo množstvo užívateľov, ktorí prejavili nadšenie z tohto príspevku. "Podľa mňa to určite vyzerá reálne. Vždy je ťažké posúdiť veľkosť. Mohlo by to mať rozmer malého auta. Vyzerá to dosť blízko," poznamenala jedna osoba. "Úžasné! Vyzerá to reálne! Skvelý úlovok, nech už toto video urobil ktokoľvek! Veľmi cool!" pridala sa ďalšia.