Vedci vyvrátili najrozšírenejšiu teóriu o KORONAVÍRUSE: Po troch rokoch sme v slepej uličke!

PEKING - Čínski vedci najnovšie tvrdia, že SARS-CoV-2 nenakazil prvého človeka na neslávne známom trhu vo Wu-chane. Nový dokument naznačuje, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by ochorenie pochádzalo od zvierat. Jedna z najpresvedčivejších teórií o vzniku pandémie sa tak dostala do slepej uličky.

Na začiatku pandémie špičkoví virológovia súhlasili s argumentom čínskej vlády, že koronavírus sa pravdepodobne objavil prirodzene na rušnom trhu vo Wu-chane. V jednom z najviac očakávaných článkov na túto tému však odborníci z Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedli, že dôkazy poskytnuté v štúdii nie sú dostatočné na podporu tejto hypotézy. "Zatiaľ nemožno vylúčiť možnosť potenciálneho výskytu vírusu na trhu prostredníctvom infikovaných ľudí alebo produktov chladiaceho reťazca," napísali v novej správe zverejnenej v časopise Nature.

Tím expertov vrátane bývalého šéfa čínskeho CDC Georga Gaa sa pozrel na vzorky odobraté z miesta po prvom vzniku vírusového ohniska. Zozbierali 923 vzoriek z trhu a jeho okolia a 457 zo zvierat vrátane tých túlavých, ich výkalov a mäsa uchovávaného v chladničkách a mrazničkách. Dokument uvádza, že 73 vzoriek odobratých z trhu (7,9 percenta) bolo pozitívnych na SARS-CoV-2.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Výskumníci detekovali vírus v stánkoch predávajúcich množstvo produktov - od voľne žijúcich živočíchov až po zeleninu, píše BBC. To podľa nich naznačuje, že koronavírus v decembri 2019 možno chvíľu "koloval na trhu", čo viedlo k rozsiahlej distribúcii, ktorú uľahčili davy ľudí. Žiadna zo 457 vzoriek zvierat však nebola na vírus pozitívne testovaná. Vedci preto dospeli k záveru, že je stále možné, že trh mohol zosilniť prenos vírusu kvôli vysokému počtu návštevníkov; wu-chanský trh je vzdialený menej ako jeden kilometer od železničnej stanice Hankou, ktorá je považovaná za hlavný cestovný uzol. "Tieto environmentálne vzorky nemôžu dokázať, že zvieratá boli infikované. Navyše, aj keby boli, naša štúdia nevylučuje prenos z človeka na zviera," uvádzajú odborníci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nový výskum prišiel tesne po tom, čo nedávny dokument naznačil, že zdrojom pandémie by mohli byť psíky medvedíkovité predávané na trhu vo Wu-chane. Experti údajne zistili, že genetický materiál psíkov medvedíkovitých a niekoľkých ďalších zvierat, o ktorých je známe, že prechovávajú vo svojich telách koronavírus, sa nachádzal v rovnakých stánkoch, kde bol v čase počiatočného prepuknutia tiež prítomný genóm SARS-CoV-2. Americký časopis The Atlantic, z ktorého výskum unikol, ho označil za "zatiaľ najsilnejší dôkaz o tom, že pandémiu vyvolali zvieratá". Táto kontroverzná správa bola založená na presne rovnakých údajoch od tohto čínskeho tímu, ktorý zamietol zistenia a trval na tom, že to, ako sa začala pandémia ochorenia COVID-19, je doposiaľ nejasné.