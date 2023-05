Vedci vyskúšali unikátnu liečbu smrteľného ochorenia: Nanoroboti rozdrvili neliečiteľný nádor na mozgu!

Nádor glioblastómu rastie rýchlo, napáda mozgové tkanivo a je odolný voči chemoterapii a radiačnej liečbe. Doteraz bola preto liečba obmedzená a pacienti na ochorenie zomierali.

Výskumníci z Torontského inštitútu robotiky však prišli na prevratné riešenie a liečbu. Naplnili uhlíkové nanorúrky časticami oxidu železa, aby boli magnetické a potiahli ich protilátkou, ktorá umožnila aby sa tieto nanorúrky naviazali na proteín spolu s rakovinovými bunkami. Aktiváciou magnetického poľa sa trubice roztočili, zmenili štruktúru buniek a rozrezali rakovinové bunky zvnútra. Nádor sa im podarilo zmenšiť a hlodavcom predĺžili život.

„Vďaka použitiu nanotechnológie hlboko vo vnútri rakovinových buniek je mechanická nanochirurgia prístupom trójskeho koňa, ktorý by nám mohol umožniť ničiť nádorové bunky zvnútra,“ povedal spoluautor štúdie Xi Huang, vedúci vedecký pracovník v oblasti vývojovej a kmeňovej biológie. Zároveň dodal, že výskum a proces potrebuje ešte doladiť a byť otestovaný na ľuďoch, no každý vývoj v oblasti liečby glioblastómu je krok vpred. Vedci dúfajú, že táto nová technológia by mohla byť upravená tak, aby fungovala aj na iných typoch nádoru a zachraňovala životy mnohých ľudí.