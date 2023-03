Vedci odhalili nečakaný a veľmi nepríjemný príznak COVIDU-19: Idú z neho zimomriavky

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

HANOVER - Tvárová slepota by mohla byť najnovším prírastkom do už aj tak dlhého zoznamu symptómov ochorenia COVID-19. Naznačil to nový výskum. Má síce niekoľko obmedzení, no zdá sa, že niektorí ľudia, ktorí prekonali túto nákazu, majú ťažkosti s rozpoznávaním tvárí či navigáciou. Výskumníkov o tom presvedčil tento prípad.