Nevysvetliteľný jav na oblohe nad Petrohradom: Ľudia v panike, sprisahanie vlády?

Spozorovanie nezvyčajného javu nad Petrohradom vyvolalo na internete búrlivú diskusiu, pretože nikto si nie je celkom istý, čo to je. Jeden z užívateľov opísal jav ako veľkú ohnivú guľu. "Predstava prichádzajúceho asteroidu na konci sveta," uviedol ďalší.

Záber bol prvýkrát zdieľaný v roku 2022 na Reddite, ale v súčasnosti je opäť témou, keď sa objavil na stránke UFO Sightings Footage, kde sa autor zamýšľa nad tým, že by to mohlo byť súčasťou vládneho utajenia alebo možného pozorovania UFO.

"Je to človekom vytvorený efekt alebo je to reakcia na niečo, čo sa deje na zemi alebo vo vzduchu? Mám dojem, že sa to možno nikdy nedozvieme," uvádza. "Čo tie UFO, ktoré boli nedávno zostrelené? Tri UFO boli zostrelené raketami z oblohy a teraz nič! Teraz akokeby všetkým novinárom povedali, že k tomu nesmú nič povedať," konšpiruje niekto ďalší.