Seniorka oslávila 80. narodeniny v domove dôchodcov: Všetci len čumeli, to kto jej prišiel zagratulovať?!

Katie Ingramová (44) snívala o tom, že obdarí svoju mamu Barbaru na jej osemdesiate narodeniny špeciálnym darčekom. Minulý rok jej preto objednala kovbojskú skupinu Ranch Hands Cowboylesque, píše New York Post. Celú vec dôkladne naplánovala, pretože si uvedomovala, že to zrejme budú posledné narodeniny jej mamy. Sladké prekvapenie bolo pripravené na Deň svätého Valentína, keď westernoví fešáci nastúpili do centra pre seniorov s ružami a úsmevom na perách. Režisérka a zároveň zakladateľka tejto skupiny Lexy Burkeová poslala štyroch z desiatich jej členov ku dverám Barbarinej izby. George Blick, Alexander O'Neill, Frederico Tonet a Max Berry predviedli predstavenie pod názvom "She’s in Love with the Boy".

Režisérka priznala, že umelci museli kvôli dôchodkyniam vynechať niektoré z ich obľúbených tanečných prvkov. "Všetky dámy boli veľmi zhovorčivé a chceli sa s chlapmi porozprávať. Boli zábavné a mnohé spomínali na to, ako kedysi tancovali. Jedna z nich hovorila, aký pekný bol jej manžel a ako sa jeden z chlapcov na neho podobal," hovorí Burkeová.

Barbare, ktorej v roku 2017 diagnostikovali demenciu, sa program veľmi páčil a s radosťou si zaspievala. "Som vďačná. Pridalo sa k nám toľko ľudí a oslávili s nami jej posledné narodeniny," povedala Katie o svojej mame, ktorá zomrela v marci 2022. Keď sa Ingramová presťahovala s rodinou z Floridy, vzala so sebou aj mamu a sestru Molly (43), ktorá má Downov syndróm. Obidve bývali spolu v Arbors. Molly žije aj naďalej v centre a dokonca si praje, aby prišli tanečníci aj na jej narodeninovú oslavu, ktorú bude mať v júni.