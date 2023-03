Dcéra v šoku: Išla navštíviť svoju mamu, našla ju ležať v spálni s... to je priam nechutné!

Nemenovaná 26-ročná žena sa obrátila na poradkyňu a publicistku Fionu Caineovú s prosbou o pomoc, pretože sa ocitla vo veľmi nepríjemnej situácii. Nedávno totiž našla svoju mamu v posteli s jej bratrancom. "Pred pár týždňami som prišla za mamou, aby som jej povedala o dovolenke, ktorú som si práve rezervovala. Zabudla, že prídem. Keď som otvorila spálňu, ležala v posteli s mužom, o ktorom som si vždy myslela, že bol jej bratranec," uviedla žena v správe pre Caineovú.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Ďalej priznala, že bola šokovaná a nevedela, čo povedať. Napokon celý incident obe ignorovali, píše Wales Online. Odvtedy s mamou nehovorila, ale zdôverila sa svojmu bratovi. Povedal, že to trvá už nejaký čas a bol to jeden z dôvodov, prečo sa hneď, ako mohol, presťahoval do vlastného domu. "Teraz si spomínam, že tento muž bol často v dome, keď bola moja matka sama doma. Tak prečo som si, preboha, neuvedomila skôr, čo sa deje? Môj brat tiež povedal, že pred pár rokmi sa o tom pokúšal porozprávať s otcom. Ten ale zahnal jeho obavy a povedal, aby mi to nehovoril, lebo by som to mohla zle pochopiť," pokračuje.

Jej rodičia údajne po celý čas žili spolu. Žena preto prirodzene nechápe, ako je možné, že jej otec toleruje matkin nemiestny pomer. Caineová si myslí, že aj napriek neľahkej situácii by žena nemala svoju mamu odsudzovať, aspoň kým nebude mať viac informácií. "Napríklad manželstvo vašich rodičov mohlo pred nejakým časom zlyhať, no rozhodli sa naďalej žiť spolu pod jednou strechou. Prípadne si osvojili nemonogamný otvorený vzťah a nechali si navzájom voľnosť v sexuálnych vzťahoch s inými partnermi." Isté je len to, že tento vzťah (sexuálny alebo iný) trvá už niekoľko rokov a zjavne nejde o náhodný vzťah. "Zdá sa, že váš otec nie je ochotný o tom diskutovať a váš brat už nemá záujem, takže jediný spôsob, ako naozaj pochopiť, čo sa tu deje, je porozprávať sa so svojou mamou," dodala Caineová.