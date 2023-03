Kňaza uprostred omše vyrušil nečakaný sex: Tu to nemôžete robiť! Veriaci ostali v šoku

JUIZ DE FORA - Všetky psy idú do neba, možno okrem týchto dvoch. Bohoslužba v brazílskom kostole nabrala rýchly spád po tom, čo sa dvaja štvornohí miláčikovia rozhodli predviesť milostnú chvíľku uprostred kňazovej kázne. Vtipné video z incidentu sa objavilo na Instagrame, kde sa stalo takmer okamžite hitom.

Počas februárovej bohoslužby v kostole Santa Rita v meste Juiz de Fora sa veriaci stali svedkami pikantného incidentu. Priamo uprostred kázne otca Pierra Mauricia sa dva psy rozhodli užiť si. Na videu vidno, ako kňaz káže pri oltári, zatiaľ čo dve túlavé šteňatá šantia na pódiu.

Mauricio začne hovoriť o úlohe cirkvi počas karnevalových osláv, keď zrazu, akoby na povel, jeden zo psov vyskočí na svoju spoločníčku. Duchovný si zakryje tvár dlaňou a okomentuje divokú scénu, ktorá sa pred ním odohráva. "Ešte nie sú pokrstení, to nie je možné," zavtipkoval a návštevníci kostola sa zasmiali. "Deti moje, tu to nemôžete robiť. Choďte do lesa," dodal.

Pierre následne zverejnil video na Instagrame, kde rýchlo získalo množstvo reakcií. "Dokonca aj psy majú náklonnosť k Pánovi," zavtipkoval jeden komentujúci. "Aké krásne, anjelici! Adoptuj si ich, otče," naliehala dalšia osoba. Ako sa neskôr ukázalo, otec Mauricio si psov naozaj adoptoval. Dokazuje to fotografia, na ktorej je spoločne s chlpatými spoločníkmi.