Znepokojivé odhalenie NASA: Toto môže na Valentína v roku 2046 ohroziť Zem

WASHINGTON - Experti nedávno objavili malý asteroid, ktorý by mohol dopadnúť na Zem. Zrážka by pripomínala výbuch atómovej bomby bez radiácie. V súčasnosti ide o jediný asteroid, ktorý predstavuje potenciálne riziko. Odborníci sa napriek tomu domnievajú, že napokon zmení svoju obežnú dráhu a našej planéte sa vyhne.

Malý asteroid 2023 DW, ktorý astronómovia objavili 23. februára, by mohol predstavovať riziko. Pravdepodobnosť kolízie je síce menšia ako jedno percento, no napriek prebiehajúcim pozorovaniam neklesla na nulu, píše IFL Science. Dopad 2023 DW by pripomínal výbuch atómovej bomby bez radiácie. Podobných asteroidov, ktoré by mohli ohroziť Zem, je viac. Vo väčšine prípadov je však zrejmé, že nepredstavujú žiadnu hrozbu, aspoň na stovky alebo tisíce rokov.

V roku 2046 dôjde k niekoľkým blízkym priblíženiam

Raz alebo dvakrát do roka sa nejaký asteroid priblíži k Zemi. Šance, že ju zasiahne, sú typicky jedna z niekoľkých tisíc alebo niekoľko desiatok tisíc. 2023 DW je ale výnimkou. Pravdepodobnosť kolízie je nízka, no za sedem dní pozorovaní sa príliš nezmenila. Centrum NASA pre štúdium objektov v blízkosti Zeme v súčasnosti hodnotí pravdepodobnosť dopadu v roku 2046 ako jedna z 560, čiže 0,18 percenta. To znamená, že možnosť, že našu planétu nezasiahne, je 99,82 percenta. Ak však 2023 DW prejde okolo Zeme na Valentína v roku 2046, dôjde k niekoľkým blízkym priblíženiam, ktoré môžu predstavovať riziko.

The asteroid, named 2023 DW, has a one in 625 chance of slamming into Earth on Feb. 14, 2046, according to the European Space Agency. Posted by New York Post on Thursday, March 9, 2023

Odborníci odhadujú, že asteroid má priemer 47 metrov, čo je viac ako dvojnásobok šírky objektu, ktorý pri výbuchu nad Čeľabinskom spôsobil tisíce zranení, ale žiadne úmrtia. To, koľko škôd by pri zrážke spôsobil 2023 DW, závisí od jeho zloženia. Výbuch podobný tomu, ktorý zrovnal so zemou lesy na mnohých kilometroch v Tunguskej oblasti, sa v súčasnosti považuje za najpravdepodobnejší. Na stupnici od jedna do desať, ktorá kombinuje pravdepodobnosť nárazu so škodami, je 2023 DW v súčasnosti hodnotený ako jeden. Astronómovia ho preto nepovažujú za dôvod na obavy, no v súčasnosti je to jediný asteroid s nenulovým hodnotením. Apophis, prvý asteroid, ktorý dosiahol skóre vyššie ako jeden, dosiahol na svojom vrchole úroveň štyri, ale od roku 2021 je hodnotený ako neškodný.

Modelovanie založené na najlepších dostupných informáciách odhalilo, že keby asteroid zasiahol Zem, najviac by to pocítila Indonézia, severné Mexiko a veľká časť Spojených štátov. Napriek tomu sa experti domnievajú, že napokon zmení svoju obežnú dráhu a Zemi sa úplne vyhne.