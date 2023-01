Pozrite, čo sa stane v piatok trinásteho 2029: Vedci prehovorili, reálna hrozba pre Zem?!

Spočiatku si vedci neboli istí, či prelet Apophisu povedie ku kolízii so Zemou. Jeho priemer sa odhaduje asi na 340 metrov. Ak by zasiahol planétu, mohol by spôsobiť jej vážne poškodenie. Spozorovaný bol počas vzdialeného preletu v marci 2021, pripomína Space.com. Asteroid bol dlho na vrchole zoznamu rizík Európskej vesmírnej agentúry i NASA. V roku 2021 ho však odtiaľ odstránili, pretože astronómovia dospeli k záveru, že nepredstavuje žiadnu hrozbu pre Zem minimálne nasledujúce storočie. Vedci však stále nemôžu vylúčiť možnosť, že by gravitačné účinky Zeme mohli ovplyvniť asteroid takým spôsobom, že jeden z jeho ďalších preletov by mohlol viesť k nárazu.

Studies confirm there is no risk of asteroid 99942 Apophis impacting Earth for at least another century. Originally identified in 2004, new data have better defined the orbit of Apophis, putting astronomers at ease. Learn more: https://t.co/6a7zxeSLYF pic.twitter.com/EX8KXlXpWP — NASA (@NASA) March 26, 2021

"Apophis patrí do kategórie potenciálne nebezpečných asteroidov - asteroidov s obežnými dráhami, ktoré ich zanesú do blízkosti Zeme v budúcich storočiach. To, čo robí Apophis potenciálne nebezpečným asteroidom je to, že sa mu podarí najbližšie priblíženie k Zemi zo všetkých veľkých asteroidov tohto desaťročia. Ale najdôležitejšou vecou je, že Zem minie Zem," povedal planetárny vedec z Massachusetts Institute of Technology (MIT) Richard Binzel. Aj keď Apophis tak skoro Zem nezasiahne, veľmi sa k nej priblíži 13. apríla 2029, čo je piatok trinásteho. Keďže Apophis je taký obrovský, bude veľmi jasný, takže viac ako dve miliardy ľudí na východnej pologuli ho bude môcť vidieť voľným okom.

On April 13, 2029, asteroid 99942 Apophis will pass within six Earth radii (∼31000 km above surface), in what will be the closest approach of this asteroid ever. High resolution radar images will be obtained! https://t.co/hpvEoO7MqZ

Radar images: Apophisis in 2012 by NASA JPL pic.twitter.com/6g36GtPhVv — Xavi Bros (@Xavi_Bros) February 1, 2022

Be polite to our visitor tonight, wave to 99942 Apophis.



Forget extinction level event, NASA will just throw a giant paper over that meteor and we'll be good. Those are the rules of Jankenpon (rock, paper, scissors). pic.twitter.com/svKYFZ9R7K — Davison Carvalho 🕷 (@colorblindmess) March 5, 2021

Nebezpečenstvo Apophisu

Astronómovia Roy A. Tucker, David J. Tholen a Fabrizio Bernardi objavili Apophis 19. júna 2004 pri práci na Národnom observatóriu Kitt Peak v Arizone. Kvôli technickým problémom a nepriaznivým poveternostným podmienkam ho ale mohli pozorovať len ​​dva dni. Vzrušenie z objavu sa zmenilo na obavy, keď výskumníci vypočítali, ako blízko obežná dráha privedie asteroid k Zemi. Existuje 2,7-percentná šanca, že objekt zasiahne Zem v roku 2029.

Asteroid Apophis will flyby Earth on April 13, 2029: Here’s why NASA is already preparing for this

99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, according to NASA, but it will come very close to our planet at around 19,000 miles or 31,000 km above the surface.#nasa #asteroid pic.twitter.com/10TWQjEZLl — STRIP COSMOS (@Stripcosmos) May 7, 2019

V roku 2006 bola pravdepodobnosť, že Apophis zasiahne Zem v roku 2029, vyvrátená ďalšími výpočtami. Budúce možné dopady, napríklad prelet asteroidu v roku 2068, už ale nie je možné úplne vylúčiť. Cesta Apophisu po roku 2029 bude závisieť od toho, ako zemská gravitácia zmení jeho obežnú dráhu.

Astronomers reveal critical new findings linked to the large near-Earth asteroid 99942 #Apophis, which is expected to pass close to Earth in 2029, 2036 and again in 2068! https://t.co/8ryNmMra6I



Image: Orbit of asteroid Apophis (pink) in contrast to the orbit of Earth (blue). pic.twitter.com/LbX1cNpVM0 — EarthSky (@earthskyscience) November 3, 2020

Čo ak Apohis do Zeme narazí?

Predpovedať efekt asteroidu podobného Apophisu, keby zasiahol Ze, nie je jednoduché. V geologických záznamoch našej planéty sa nič podobné nenachádza. Iné objekty boli buď oveľa väčšie, ako napríklad asteroid, ktorý pred 66 miliónmi rokov vyhubil dinosaurov, alebo oveľa menšie. Sú tu ešte faktory ako veľkosť, hustota a hmotnosť asteroidu či uhol a rýchlosť dopadu. "Veľkosť a rýchlosť sú hlavnými faktormi, ale dôležitá je aj povaha cieľového miesta. Ak dôjde k nárazu v oceáne, môže spôsobiť nebezpečné cunami, na súši sa tas vyprodukuje oveľa viac vyvrhnutého prachu. A, samozrejme, hlavným faktorom je, ako blízko k dopadu dôjde k ľudskej populácii," priblížil profesor na Katedre vedy a inžinierstva Zeme na Imperial College London Gareth Collinse-maile.

Ak by Apophis narazil do Zeme rýchlosťou 72 000 km/h, čo je priemerná rýchlosť asteroidov, uvoľnená energia by dosiahla asi desať miliárd joulov. To zodpovedá výbuchu globálneho jadrového arzenálu. Bolo by to asi 100 000-krát viac ako energia Čeľabinského meteoru a miliónkrát viac energie ako bomby zhodené na Hirošimu.

"Najhorší scenár by bol, ak by k dopadu asteroidu došlo v blízkosti veľkého populačného centra alebo blízko husto osídleného pobrežia," povedal Collins. Ak by k tomu došlo, v dôsledku sekundárnych efektov (prudké otrasy zeme, intenzívne tepelné žiarenie a atmosférické rázové vlny) by vznikli ničivé následky.