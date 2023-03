Experti odhalili, ktoré potraviny môžete skladovať v mrazničke: To vážne aj tieto?!

Britská spoločnosť Ocado zaznamenala prudký nárast predaja mrazených výrobkov. "Zákazníci chcú menej plytvať výrobkami, ktoré vydržia dlhšie a tie mrazené im vyhovujú," uviedla manažérka Helen Munrová. Záujme je nielen o dezerty, ale aj ovocie, syry, zemiaky a ďalšie druhy základných potravín. Ak ste to práve trochu prehnali s nakupovaním a v chladničke alebo špajzi sa vám nahromadilo veľa jedla, ktoré treba urýchlene spotrebovať, skúste všetko zachrániť práve mrazením. Tu je zopár tipov na potraviny, ktoré môžete týmto spôsobom zachrániť a neskôr bez obáv skonzumovať.

HUBY

Nie je nič horšie ako staré slizké huby. Stačí však, ak ich nakrájate na plátky, opečiete alebo uvaríte, ochladíte a potom vložíte do obalu tupperware na zmrazenie. Neskôr ich môžete použiť do omáčok alebo polievok. Ak ich budete chcieť rozmraziť, varte ich zamrznuté alebo rozmrazte v chladničke. Vyhnete sa tak ich zvodnateniu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

JOGURT

Mrazené jogurty sú obľúbené najmä v Spojených štátoch, ale prečo by nemohli byť aj u nás? Ak už sa blíži dátum ich spotreby a nedokážete ich zjesť, vložte ich do mrazničky a potom naservírujte ako rýchly dezert. Budú tak oveľa zdravšou alternatívou zmrzliny. Zmraziť ich môžete rovno zabalené alebo ich nalejte do foriem na lízanky. Jedzte ich priamo vybrané z mrazničky alebo ich vyšľahajte s ovocím a mliekom a budete mať krémové smoothie.

CESTOVINY

Ak by ste uvarili príliš veľa cestovín, tiež ich môžete zmraziť. Ideálne je uvariť ich al dente, aby neboli rozvarené. Po zmrazení a ohriatí budú stále chutné. V mrazničke môžete skladovať akékoľvek cestoviny, napríklad aj bolonské špagety s omáčkou, píše Mail Online. Stačí ich potom úplne rozmraziť v chladničke.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

CITRÓNY A LIMETKY

Za citrusové plody platíme dosť na to, aby sme nimi plytvali. Ak si chcete pripraviť ovocie na pečenie, jednoducho ho zakryte potravinovou fóliou a zmrazte. V prípade, že radi používate nastrúhanú kôru, tiež ju vložte do mrazničky. Ale ak si chcete vychutnať citróny s ginom a tonikom, potom ich nakrájajte na plátky a zmrazujte jednotlivo. Krása spočíva v tom, že ich ani nemusíte rozmraziť a rovno ich vložte priamo do nápoja.

VAJCIA

Vajíčka je pred vložením do mrazničky potrebné rozbiť, vyšľahať bielky a žĺtky a potom ich naliať do formy na ľad. Neskôr sa dajú v prípade potreby ľahko rozmraziť.

RYŽA

Vo všeobecnosti by sme nemali ryžu ohrievať. Ak ste jej však pripravili príliš veľa, dá sa ľahko zmraziť v uzatvárateľných vreckách a znova použiť. Je to tiež lacná alternatíva večere pre tých, ktorí chcú ušetriť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

ZEMIAKY

Plytvať nemusíte ani zemiakovou kašou. Ak jej máte príliš veľa, môžete ju jednoducho zmraziť. Podobne sa dajú zmraziť aj surové zemiaky. Stačí ich ošúpať a päť minút blanšírovať. Keď sú ešte horúce, nechajte ich desať minút v miske so studenou vodou a potom zmrazte vo vzduchotesných vreckách. Ďalším tipom je zmraziť uvarené zemiaky na plechu na pečenie, ale tak, aby sa nedotýkali a zachovali si svoj tvar. Potom ich už nemusíte rozmrazovať naraz.

VÍNO

Zmrazovať sa nedajú len potraviny, ale aj nápoje. Otvorená fľaša vína uskladnená v chladničke pridá tomuto nápoju octovú príchuť. Predídete tomu, ak ho zmrazíte vo forme na ľad. Potom ho ľahko rozmrazíte vhodením niekoľkých kociek do pohára.

ORECHY

Tieto zdravé pochutiny môžete zmraziť a vydržia vám tak oveľa dlhšie. Semenám a orechom sa v chladnejšom prostredí darí a zároveň vydržia čerstvé a plné chuti. Zmrazte ich vo vrecku so zipsom, aby si udržali správnu úroveň vlhkosti. Môžete to urobiť, aj keď majú škrupinu. Ak dostanete chuť na teplé orechy, stačí ich rozmraziť na panvici.

Galéria fotiek (5) Zdroj: thinkstock.com

MLIEKO

Najlepší spôsob, ako zmraziť mlieko, je naliať ho do formy na ľad. Ak chcete zmraziť celú fľašu alebo kartón, mali by ste z neho trochu odliať, pretože sa pri mrazení roztiahne. Mlieko rozmrazujte v chladničke, občas ním jemne potraste, aby sa voda a tuk opäť premiešali.

BANÁNY

Tieto plody sa dajú ľahko zmraziť so šupkou alebo bez nej a najlepšie vtedy, keď sú zrelé a majú hnedé škvrny. Rozmrazte ich v mikrovlnnej rúre aj so šupkou. Budú trochu kašovité, čo je skvelé na pečenie banánových koláčikov alebo muffinov. Rovnako ich môžete rozmixovať s mliekom alebo jogurtom a pripraviť si smoothie.