Prekvapivé varovanie plastického chirurga: Tento druh tréningu spôsobuje, že starnete rýchlejšie

NEW YORK - Dlhoročný plastický chirurg prekvapil užívateľov TikToku, keď prezradil, že beh má aj odvrátenú stranu a v skutočnosti vám môže uškodiť. Podľa neho je niekedy lepšie nahradiť ho aerobikom. Triatlonistka naopak popiera tieto slová a tvrdí, že za staro vyzerajúcu pokožku nemôže beh.

Gerald Imber sa špecializuje na tvárové a telové procedúry. Najnovšie sa podelil o prekvapivé varovanie, keď vyhlásil, že príliš veľa behu škodí. "Polovica mojich pacientov ma za to miluje a polovica ma za to nenávidí," povedal so smiechom vo videu, ktoré zverejnil na TikToku.

Podľa jeho slov je v poriadku zabehnúť si každý deň pár kilometrov, no keď to preženiete, vaše telo zostarne skôr. "Už ste niekedy videli bežca na dlhé trate, ktorý by nemal vychudnutú, staro vyzerajúcu tvár?" spýtal sa 82-ročný chirurg. Beh má údajne vplyv na črty tváre, ale katastrofálnu daň si vyberá aj na iných častiach tela. "Odídu vám kolená, členky a chrbát," pokračuje.

Napriek všetkým negatívnym účinkom, ktoré môže mať beh na telo, lekár pripustil, že má aj nezanedbateľné výhody. Preto zastáva názor, že všetko treba robiť s mierou. "Ak si chcete trochu zabehať, aerobik je naozaj skvelý spôsob, ako si zacvičiť," radí.

O téme "bežecká tvár" sa medzi odborníkmi diskutuje už dlho. Triatlonistka Kiya Movassaghiová si myslí, že bežecký vzhľad spôsobuje neustále sa vystavovanie slnku a, samozrejme, väčší kalorický výdaj než príjem. "Štíhli lyžiari, stavební robotníci, surferi, námorníci, tenisti, cyklisti či golfisti majú často rovnaké vlastnosti. Ľudia si jednoducho mýlia príčinnú súvislosť s koreláciou. Ako starneme, naša pokožka produkuje menej kolagénu a elastínu a vystavenie UV žiareniu tento proces urýchľuje," uviedla Movassaghiová.