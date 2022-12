Fitnes expert radí: Vďaka tomuto bizarnému triku spálite viac tuku a schudnete

Lektor fyziológie klinického cvičenia na University of East London Jack McNamara predstavil trik, vďaka ktorému zhodíte nadbytočné kilá jednoduchšie a rýchlejšie. Poukázal na štúdiu, ktorá zistila, že ženy, ktoré šesť týždňov dodržiavali zvláštny cvičebný režim, schudli viac ako rovesníčky, ktoré cvičili normálne.

Do výskumu zverejneného v roku 2005 bolo zaradených 26 žien. Polovica dodržiavala šesťtýždňový tréningový program chôdze dozadu na bežiacom páse, pričom stratila o 2,4 percenta viac svojej telesnej hmotnosti. McNamara vysvetlil, že vďaka tejto aktivite spálite o 40 percent viac energie ako pri chôdzi vpred rovnakou rýchlosťou. Je to preto, že si vyžaduje väčšiu koncentráciu a taktiež pri chôdzi dozadu zapájate oveľa viac svalov. Jedna z ďalších hlavných výhod tejto praktiky sa týka zlepšenia stability a rovnováhy. Vedie k zlepšeniu vytrvalosti svalov dolných končatín pri súčasnom znížení zaťaženia kĺbov. Chôdza vzad okrem toho vynucuje posun v držaní tela a využíva svaly, ktoré podporujú bedrovú chrbticu. Ide o päť stavcov v dolnej časti chrbta. Ich posilnenie môže znížiť riziko bolesti chrbta.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Chôdza dozadu je jednoduchá, ale to neznamená, že je to ľahké. Ako teda môžete do svojho cvičebného režimu pridať chôdzu vzad? Keď kráčame dozadu, je pravdepodobnejšie, že prehliadneme prekážky, do ktorých by sme mohli naraziť. V záujme bezpečnosti je preto najlepšie začať vo vnútri, kde do nikoho nenarazíte, alebo vonku na rovnom otvorenom priestranstve," radí odborník v článku zverejnenom na odbornom portáli The Conversation.

Keď si budete istejší pri chôdzi vzad, môžete zrýchliť tempo chôdze a dokonca prejsť na bežiaci pás. Ak sa vám táto technika nepozdáva, nevadí; môžete vyskúšať chôdzu s ťahaním závažia za sebou. "Ak používate závažia, začnite zľahka. Skôr sa zamerajte na viac sérií než na dlhé vzdialenosti a udržujte integritu svojej techniky na vzdialenosť maximálne dvadsať metrov," upozornil McNamara.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa odborníkov by sa ľudia mali týždenne venovať 2,5 hodiny stredne intenzívnemu fyzickému cvičeniu. To môže zahŕňať rýchlu chôdzu, jazdu na bicykli či dokonca tlačenie kosačky na trávu. Dospelí by tiež mali aspoň dva dni v týždni vykonávať činnosti na posilňovanie svalov, ako je nosenie ťažkých nákupných tašiek či zdvíhanie závažia. Jedným zo spôsobov, ako vykonávať odporúčaných 150 minút týždennej fyzickej aktivity, je cvičiť 30 minút päť dní v týždni.