Voňajú vám labky vášho psa ako pukance? Príčina vás určite zarazí, vysvetlenie veterinárky

Maslo, soľ a vôňa kukurice - to všetko si spájame s balíkom pukancov. Už nejaký čas sa však slaná pochutina spája aj so psími labkami. Na TikToku majitelia psov ovoniavajú ich labky a zhodujú sa v tom, že voňajú ako popcorn. Hashtag #popcornpaws má na TikToku neuveriteľných 12,2 milióna zhliadnutí, uvádza Daily Mail. Prečo je to tak?

Príčina vás určite prekvapí, za všetko totiž môže pot. „Na koži psa, podobne ako na tej našej, prirodzene rastú baktérie a kvasinky, ktoré sú súčasťou normálnej kožnej flóry. Kvasnicový zápach prirovnávaný k popcornu býva spôsobený vedľajšími produktmi týchto baktérií - rastom a metabolizmom kvasiniek, pretože rozkladajú tuky a oleje na koži," vysvetlila veterinárka Anna Foremanová: Psy sa potia skôr cez labky, a tak toto vlhké prostredie zosilňuje zápach produkovaný baktériami a kvasinkami prítomnými v záhyboch, podobne ako v podpazuší človeka.

Pukancového zápachu labiek sa zvyčajne netreba obávať, pokiaľ nie je až príliš intenzívny alebo na koži nie sú žiadne známky infekcie. Foremanová však varuje pred nepríjemnejším zápachom. "Infekcia patogénnymi baktériami, ako sú proteus a pseudomonas, môže spôsobiť zápach aj v nohách, ušiach alebo kožných záhyboch. Tieto patogénne baktérie majú tendenciu spôsobovať silnejší zápach, často naozaj nepríjemný." Zápal a výtok sú ďalšie príznaky, na ktoré si treba dávať pozor v prípade infekcie alebo baktérií u psov.