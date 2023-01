Dievčina si pri kúpe parfumu všimla pikantný detail na fľaške: Tak to je naozaj trapas!

Dievčina menom Tami si na fotografii parfumu, ktorý bol v ponuke na webe spoločnosti Shein, všimla jeden vtipný detail. Po priblížení snímky je na uzávere výrobku vidieť odraz polonahej ženy. Tá si očividne nebola vedomá toho, že spolu s fotkou výrobku, ktorý predáva, zverejňuje aj čo-to zo svojho najintímnejšieho súkromia.

Ľudí tento záber dobre pobavil. "Najskôr som bola zmätená, ale keď si to zakrúžkovala, už som to videla," uviedla jedna užívateľka. Iní doplnili, že po zverejnení príspevku bola reklama na parfum stiahnutá. Nie je to prvý raz, čo Tami vyvolala svojím príspevkom bohatú diskusiu. V minulosti si už všimla, že Shein ponúka šaty so ženskou tvárou, ktorá sa na ňu veľmi podobá. "Keď nájdeš svoju tvár na šatách Shein," okomentovala video, na ktorom je zachytená žena s kučeravými modrými vlasmi, okuliarmi a červeným rúžom.