Mladík testoval novú kameru, objekt, ktorý objavil na VIDEU, mu vyrazil dych: Čo myslíte, že to je?

Záhadné video sa objavilo pred pár dňami na Reddite. "Testoval som nové nastavenia kamery nakrúcaním lietadla a potom vidím tieto dva objekty. Sú veľmi odlišné, jeden letí konštantnou rýchlosťou po priamej trajektórii a druhý robí viac zákrut," vysvetlil jeho autor.

Objekty sú následne priblížené a v spomalenom zábere. "Expozícia a kontrast boli mierne upravené kvôli viditeľnosti. Tiež dôvod, prečo som testoval kameru, bol pokus zachytiť nezvyčajnú aktivitu, ktorá bola nedávno pozorovaná v okolí Charlotte. Oveľa častejšie za posledné dva mesiace," dodal mladík.

Ľudia sú zmätení a uvažujú, čo by to mohlo byť. "Pravdepodobne satelit. Boli by ste prekvapení, ako často môžu byť satelity viditeľné za denného svetla pomocou ďalekohľadov. Navyše sú veľmi rýchle, ako objekt vo videu," napísal jeden užívateľ. "Zdá sa, že to má druhú časť alebo dva okraje objektu, ktoré odrážajú svetlo. Obidva tieto biele tvary sa vo videu konzistentne pohybujú spolu, čo naznačuje, že sú súčasťou toho istého objektu. Najprv som si myslel, že by to mohol byť vták (stále by mohol byť), ale aké je vysvetlenie pre tú druhú časť? pýta sa ďalšia osoba s tým, že možno existuje efekt šošovky, ktorý by mohol vytvoriť takúto ilúziu.