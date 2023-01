Brunetke sa za rok zväčšili prsia o štyri veľkosti a stále rastú! Prehovorila o veľkom trápení

Mladú ženu poslali k chirurgovi, ktorý zistil, že trpí nezvyčajnou diagnózou charakterizovanou nadmerným rastom prsného tkaniva. To narástlo z obvodu sto centimetrov na 131 centimetrov. Ide o ochorenie známe ako gigantomastia alebo hypertrofia prsníkov. Predpokladá sa, že ho spôsobuje množstvo faktorov vrátane hormonálnych zmien, liekov a autoimunitných ochorení. Pamelia, ktorá je tvorkyňou obsahu na OnlyFans, tiež trpí syndrómom polycystických ovárií, pre ktoré podstupuje rôzne vyšetrenia, aby zistila, či tieto dva stavy môžu súvisieť.

Megaprsia jej spôsobujú obrovské fyzické a psychické nepohodlie. "Je to veľmi nepríjemné, sú také ťažké a mávam veľké bolesti. Spočiatku bolo zábavné a zaujímavé vidieť, ako rastú, ale v poslednom čase som sa začala cítiť nepríjemne. Priala by som si mať normálne veľké prsia. Snažím sa nájsť oblečenie, ktoré by vyhovovalo môjmu poprsiu, no aj tak vždy skončím s tričkami. Pre ženy s väčším poprsím sú veľmi obmedzené možnosti, najmä ak nechcete vystavovať svoj dekolt na obdiv," povedala pre Mirror.

Pamelia používa TikTok na zdieľanie svojich skúseností, pretože nenašla na sociálnych sieťach nikoho, kto by písal o gigantomastii. Dúfa, že zverejnenie jej príbehu povzbudí ľudí, aby si dvakrát premysleli, kým vynesú súd nad jej vzhľadom.

„Samozrejme, vždy sa nájde nejaký hnusný komentár. Ale z väčšej časti mám pocit, že to ľuďom otvorilo oči v tom, čo je gigantomastia," hovorí brunetka, ktorá žije v austrálskom Melbourne. V tomto roku by chcela podstúpiť chirurgické zmenšenie pŕs. Existuje ale šanca, že by mohli znovu narásť do súčasnej veľkosti.