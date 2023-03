Živil ju OnlyFans: Teraz však bývalá striptérka vraví, že k nej prehovoril Boh a už nechce, aby to robila!

Tvrdí, že sa chce teraz nechať „viesť Bohom“. Pre britský DailyMail prehovorila o zmene vo svojom živote a ako ju pokrstenie a opätovné spojenie s Bohom inšpirovalo k zmene svojho fyzického aj duševného výzoru. Súčasťou jej zmeny je aj zmena mena na Angela White. V rozhovore sa okrem iného priznala, že počas svojho prezentovania sa na OnlyFans zarobila takmer 2 milióny dolárov za dva roky.

Po tom, čo sa v máji v roku 2022 nechala pokrstiť, potvrdila, že už nie je aktívna na OnlyFans. „Už nerobím OnlyFans. Už to mám akosi za sebou. Je to jedna z tých vecí, kde som urobila to, čo som v tej chvíli potrebovala, kvôli okolnostiam, v ktorých som bola,“ povedala Angela. Údajne si uvedomila si, že Boh už nechce aby to robila.

Angela bola kedysi partnerkou a snúbenicou Roba Kardashiana, slávneho brata troch sestrier Kardashianových a svojim preplatiteľom na OnlyFans ponúkala „výhodný balík“ na celý rok za 450 dolárov, no po baptistickom krste sa podľa jej slov "znova narodila". Odvtedy sa prezentuje takmer nenalíčená a všetky svoje kozmetické úpravy plánuje zvrátiť. Niektoré operácie už podstúpila vrátane rozpustenia alebo vybratia implantátov.