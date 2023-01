Chlapec sa pred rokmi nechtiac stal internetovým mémom: Určite ho poznáte a takto teraz vyzerá

PAINESVILLE - Meno Dieunerst Collin ste pravdepodobne ešte nikdy nepočuli, ale ak ste fanúšikom internetových mémov, niet pochýb o tom, že ste videli jeho tvár. Ide o chlapca, ktorý nervózne a hanblivo zazerá do kamery, zatiaľ čo v reštaurácii čaká na jedlo. Viacerí ľudia na internete vyzývajú reštauráciu na to, aby Collina finančne podporila.

V roku 2013 sa na dnes už neexistujúcej platforme Vine objavilo video, vďaka ktorému sa zrodila nová hviezda. Náhodný cudzinec, ktorý stál v rade v americkej reštaurácii s vyprážanými kurčatami Popeyes, sa chlapca opýtal, či je Lil TerRio, ktorý bol v tom čase senzáciou Vine. Chlapec bol v skutočnosti Dieunerst Collin, ktorého zmätený výraz sa stal hitom.

Collin bol len náhodné dieťa a správal sa presne tak, ako by ste očakávali, keby ste boli dieťa a niekto sa vás začal pýtať, či ste niekým, kým nie ste. Hanbil sa a vrhal nervózny pohľad do kamery. Odvtedy ubehlo už desať rokov, no Dienuerstovi sa stále darí. Stal sa hviezdou amerického futbalu a na strednej škole vyhral štátny titul pre East Orange Campus High School v New Jersey. Momentálne pôsobí ako obranca na vysokej škole Lake Erie College.

Mladík by možno žil obyčajný život športovca, keby na neho nenarazil filmový, televízny a podcastový producent Jim Weber. "Mém chlapec Popeyes @CollinDieunerst je teraz nováčikom v ofenzíve na Division II Lake Erie College a ak tento chlapík nemá do zajtra NIL dohodu, kuchyňa Louisiany musí upratať vrchný manažment," napísal Weber na Twitteri. Vďaka NIL dohode môžu vysokoškolskí športovci získať finančnú podporu.

Jeho príspevok odštartoval hnutie, ktorého snahou je získať pre Collina dohodu so sieťou rýchleho občerstvenia, v ktorej sa preslávil. Zarábanie peňazí týmto spôsobom bolo predtým zakázané v dôsledku zastaraných pravidiel NCAA, ktorých cieľom bolo zachovať vysokoškolský šport ako súťaž na amatérskej úrovni. Zmiernenie pravidiel však umožnilo vysokoškolským športovcom zarobiť na svojej univerzitnej športovej kariére. Predstavitelia Popeyes Collina v priebehu rokov sledovali na sociálnych sieťach. Keď v decembri 2021 vyhral štátny titul, nakrútil video, v ktorom povedal, že "si možno pôjde dať nejaké kurča". Dieunerst by sa chcel stať športovým analytikom a v súčasnosti študuje športový manažment, pričom sa venuje aj štúdiu komiky.