V kopcoch za známym mestom sa začali objavovať záhadné... Ľudia si nevedia rady, kto ich tam dal?!

V podhorí okolia Salt Lake City v americkom štáte Utah sa objavili zvláštne antény a nikto netuší, čo sú zač. Miestni obyvatelia si antény prvýkrát všimli asi pred rokom. Sú to jednoduché zariadenia tvorené sklolaminátovou anténou LoRa, uzamknutou batériou a solárnym panelom na napájanie. Príslušníci Úradu pre verejné pozemky v Salt Lake City ich našli až tucet.

Here's more on the story https://t.co/x1YKizaPgt — Michael Locklear (@MichaelLocklear) January 5, 2023

Umiestňovať stavby na verejných pozemkoch bez povolenia je nezákonné. Niektoré antény sa objavili na strmých vrcholoch, v jednom prípade si odstránenie vyžadovalo tím až piatich odborníkov. Ďalšie antény boli nájdené na pozemkoch, ktoré spravuje Univerzita v Utahu a Lesná správa. Manažér rekreačných trás v Salt Lake City Tyler Fonarow povedal, že keď antény pred rokom objavili, nemali dostatok priestoru na to, aby ich preskúmali alebo odstránili. Podľa jeho slov neboli na anténach žiadne identifikačné znaky. Boli priskrutkované do kameňa, takže na ich odstránenie sú potrebné špeciálne nástroje. Všetko navyše sťažuje zimné počasie. "Nie je to pre nás vysoká priorita. Dostaneme sa k tomu, keď na to príde vhodný čas," priblížil Fonarow.

The antennas are all connected to a locked black box. Posted by IFLScience on Monday, January 9, 2023

Jedna anténa je umiestnená na vrchole Mount Wire, ktorý dosahuje 2100 metrov. Aby ju mohli odstrániť, aspoň dvaja ľudia sa musia vydať na náročnú túru. Bolo by potrebné priniesť na vrchol 23- až 27-kilové plastové puzdro odolné voči poveternostným vplyvom, v ktorom bude elektrické vybavenie pre batériu a router. Ďalej je potrebné sňať aj 1,2- až 1,8-metrové antény a solárny panel, ktorý má asi meter krát meter.

Fonarow si kvôli prítomnosti routera na anténach spočiatku myslel, že ide o zosilňovač mobilného signálu. Na internete sa však objavila teória o tom, že antény slúžia na ťažbu kryptomien. Helium je typ kryptomeny, ktorý využíva antény na vytvorenie siete s dlhým dosahom. Namiesto potvrdenia o vykonaní práce sa Helium spolieha na to, čo nazýva proof-of-coverage (z angl. jazyka dôkaz o pokrytí). Čím je sieť širšia, tým viac ťažíte. Ťažba si vyžaduje presný druh antén, ktoré sa ponášajú na tie v Salt Lake City.

Momentálne nie je jasné, či budú v súvislosti s anténami vznesené nejaké formálne trestné obvinenia. "Pokiaľ to nie je nebezpečné, je nám to úplne jedno. Chceme len, aby to ľudia prestali robiť a aby sme mali opäť k dispozícii naše pozemky. Ak by ale niekto chcel umiestniť anténu na to isté miesto na vedecké účely, pravdepodobne by sme to povolili," dodal Fonarow.