Prevratné zistenie vedcov: Tehotenstvo spôsobuje dramatické zmeny v mozgu žien

Podľa novej štúdie spôsobuje tehotenstvo neurologické zmeny, ktoré môžu podporiť väzbu medzi matkou a dieťaťom. Mohli by byť dôležité aj pri zmene identity, ktorú pociťujú mnohé ženy, keď sa stanú matkami. "Tieto údaje poskytujú kľúčové poznatky o tom, aký vplyv má na mozog ženy skutočnosť, že sa stane matkou, a poukazujú na výrazné zmeny v štruktúre a funkcii mozgu počas tehotenstva," píšu výskumníci vo svojej správe. Tieto zmeny môžu podľa nich priniesť adaptívne výhody pre gestačné a materské správanie matky a nadviazanie nového vzťahu medzi ňou a dieťaťom.

Už v predchádzajúcom výskume tehotných žien v Španielsku rovnaká skupina vedcov zistila, že účastníčkam experimentu sa znížilo množstvo sivej hmoty v mozgu. Tento jav pretrvával až dva roky po pôrode. V najnovšej štúdii vedci rozšírili oblasti skúmania viacerých oblastí mozgu a sledovali, či jeho zmeny súviseli s určitým správaním a mierami väzby medzi matkou a dieťaťom. Do výskumu bolo zapojených osemdesiat Holanďaniek, ktoré neboli na jeho začiatku tehotné a nikdy predtým nemali dieťa. V priebehu experimentu otehotnela polovica z nich. Všetkým respondentkám skenovali mozgy na začiatku a v rôznych etapách. Tým, ktoré sa stali matkami aj krátko po pôrode a potom o jeden rok neskôr.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Po pôrode mali menej sivej mozgovej hmoty

Vedci opäť zistili, že ženy, ktoré otehotneli, mali po pôrode menej šedej mozgovej hmoty. Replikovanie zistenia v predchádzajúcej štúdii podľa nich naznačuje, že tieto výsledky sú spoľahlivé a sú viditeľné u žien v rôznych krajinách, píše Live Science. Straty šedej hmoty však neboli nebezpečné a skôr predstavovali "jemné doladenie" mozgu, ktoré by mohlo byť prospešné pri starostlivosti o novorodenca. Zaujímavý je aj fakt, že úbytok sivej hmoty bol spojený s takzvaným zakladaním hniezda, čiže prípravou na príchod dieťaťa.

Štúdia tiež zistila, že ženy, ktoré otehotneli, vykazovali zmeny v mozgovom systéme známom ako sieť predvolených režimov. Táto sieť je aktívna, keď máte uvoľnenú myseľ a predpokladá sa, že je zapojená do sebareflexie a autobiografickej pamäte, ako aj do sociálnych procesov, ako je empatia. A čo viac, ženy s väčšími zmenami v sieti predvoleného režimu uviedli, že pociťujú väčšiu väzbu so svojím dieťaťom a majú intenzívnejšiu radosť z jeho interakcie v porovnaní so ženami s menšími zmenami. Tieto ženy mali tiež menej poškodené väzby, ktoré sa môžu prejaviť odporom alebo hnevom voči dieťaťu. Okrem toho zmeny v mozgu súviseli s mierami pripútanosti k plodu. Čím väčšie bolo zvýšenie aktivity v sieti predvoleného režimu, tým pravdepodobnejšie bolo, že ženy vidia plod odpútaný od seba a vnímajú ho ako jednotlivca. Vedci zvažovali, či môžu tieto zmeny v predvolenom režime siete zmeniť neutrálny základ prispievajúci k transformácii identity a zamerania ženy, ktoré sú často súčasťou nového materstva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Môžu za to hormóny

Experti nakoniec skúmali, aké faktory by mohli viesť k týmto zmenám mozgu. Ich zistenia poukazujú na pravdepodobného vinníka - hormóny. Pomocou vzoriek moču zozbieraných v desiatich bodoch počas štúdie zistili, že ženy s vyššími hladinami estrogénu, najmä počas tretieho trimestra tehotenstva, vykazovali väčšie zmeny v mozgu než tie, ktoré nemali taký výrazný nárast estrogénu. Faktory, akými sú spánok, úroveň stresu a typ pôrodu, so zmenami mozgu nesúviseli. Napriek tomu vedci nemôžu vylúčiť možnosť, že by sa na týchto zmenách nemohli podieľať aj iné prvky, ktoré nebrali do úvahy, vrátane cvičenia, výživy a genetických markerov. Týmto apelujú na ďalšie rozsiahlejšie štúdie na preskúmanie týchto faktorov.