Kazateľ tvrdí, že sa blíži koniec sveta: Toto podľa neho naznačuje príchod súdneho dňa

Americký kazateľ Tom Hughes je presvedčený o tom, že "koniec času príde, keď Pán príde na Zem, aby nás vrátil domov". Uvádza to vo svojom najnovšom príspevku "The Collapse of Everything!" Pozoruje a hodnotí v ňom veci, ktoré nás dennodenne obklopujú, pričom mnohé z nich považuje za znamenia, že sa blíži súdny deň. Tieto udalosti vraj budú naberať na intenzite. Radí sem prírodné katastrofy a vojnu, ale aj urážky.

Hughes pritom poukazuje na Evanjelium podľa Matúša 24:7-10. "Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A bude hlad, mor a zemetrasenie na rôznych miestach. Toto všetko je začiatok smútku. Potom vás vydajú na súženie a zabijú vás a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť."

Kazateľ použil túto biblickú pasáž na to, aby sa pokúsil dokázať, že ide o varovanie od Boha. "Človeče, hovoríš o tom, že si urazený, myslíš na Ježišove slová, kde budú mnohí urazení. Zdá sa, že všade, kam prídete, sú všetci urazení. Ježiš nám hovorí, že v skutočnosti sa to ešte zhorší." Mnohí jeho nasledovatelia s ním súhlasia. "O všetkom rozhoduje Boh. Neprekvapuje ho, čo sa deje," skonštatoval jeden z nich.