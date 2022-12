Dôchodkyňa (83) drží manžela (37) v celibáte: Kvôli sexu s ním som skončila na pohotovosti!

Dôchodkyňa Iris Jonesová (83) sa rozhovorila o svojom vzťahu s egyptským manželom Mohamedom Ibrihamom, ktorý je od nej o 46 rokov mladší. Pred dvomi rokmi mali svadbu a dokonca sa podelili s pikantnými detailmi z ich spálne. Podľa Jonesovej však už veci nie sú tak, ako kedysi. "Sex sa dostal trochu do úzadia. Mohamed ma chce viac ako ja jeho, ale mám 83 rokov a už nie som tak fit, ako som bývala. Občas si potrebujem dať pauzu," vysvetlila.

Britka vraj už kvôli sexu niekoľkokrát skončila na pohotovosti. Má totiž veľmi tenkú pokožku, ktorá sa pri milovaní ľahko poškodí. Aj napriek tomu sú ale stále s manželom do seba zamilovaní. "Naša láska je neuveriteľná a sex je druhoradý, je to vedľajší produkt, láska je predsa najdôležitejšia," povedala Iris. Predtým, ako stretla Ibrihama, si nikdy nemyslela, že by takýto vzťah mohol fungovať. Mohol by byť totiž jej vnukom. Keď ho ale stretla na letisku v Káhire, všetko sa zmenilo.

Teraz sa nielenže Mohamed cíti pohodlne v dome svojej ženy, ale dokonca sa úplne udomácnil v Británii píše The Sun. "Už je plnohodnotným Britom, miluje to tu. Miluje tú rozmanitosť, počasie, jedlo, nie je nič, čo by nemal rád. Taktiež má radšej chladné počasie než teplo v Egypte. Nahrávam mu všetky zápasy majstrovstiev sveta a on fandí Anglicku," priblížila seniorka, ktorej život sa navždy zmenil začiatkom roka 2019. Vtedy jej syn Stephen kúpil laptop a prihlásil ju na Facebook. Iris sa pridala ku skupine pre ateistov, kde sa stretla s Ibrihamom. Obľúbila si jeho intelekt, aj keď si uvedomovala, že je podstatne mladší. V tom čase bol dokonca ženatý, no v roku 2020 sa rozviedol. Asi tri týždne po tom, čo sa stretli, Iris povedal, že ju miluje. Tá za ním neskôr priletela do Káhiry.

Jonesovej synovia sa o vzťahu svojej mamy dozvedeli z internetu. Bolo jej jedno, čo si o tom myslia. "Toto je môj život. Svadba bola veľmi jednoduchá, v kancelárskej budove. Potom sme oslavovali s Coca-Colou a KFC. Tú noc sme sa len maznali a potom ráno sme sa milovali. Bol to najlepší sex v mojom živote a bola som šťastná," dodala Iris.