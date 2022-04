FOTO Babička (82) sa vydala za zajačika (36): Ohromujúce slová o tom, čo o ňom zistila

SOMERSET - Osemdesiatdvaročná Britka Iris Jonesová sa pred tromi rokmi zamilovala do 36-ročného Egypťana Mohameda Ahmeda Ibrihama. Zaľúbenci tvrdia, že ich gigantický vekový rozdiel nie je žiadnou prekážkou a svoj vzťah spečatili manželským sľubom. Svojrázna dôchodkyňa chce vraj na sklonku svojho života žiť tak, ako sa jej páči bez ohľadu na poznámky neprajníkov.

Jonesová sa vydala za o 46 rokov mladšieho Ibrihama v roku 2020. Dvojica tak spečatila zhruba ročný vzťah, ktorý utužovali najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Nedávno museli stráviť istý čas oddelene, pretože Egypťan bol nútený vrátiť sa do Káhiry. Práve v období odlúčenia zamilovaná Britka pochopila, aký dôležitý je pre ňu jej manžel a prirovnala ho k "neoceniteľnému klenotu". O to viac sa potešila, keď ho mala minulý víkend opäť iba pre seba.

Babička z anglického grófstva Somerset sa s Mohamedom zoznámila na Facebooku v skupine ateistov. Len štyri dni po prvom osobnom stretnutí v Káhire sa dvojica snažila uzavrieť manželstvo, ale termín museli nakoniec kvôli úradným záležitostiam presunúť na neskôr. Nakoniec sa im to podarilo o rok neskôr. Mladík sa mohol nasťahovať k manželke, pretože mu udelili trojročné víza. Správy a odkazy na sociálnych sieťach, prostredníctvom ktorých v čase odlúčenia komunikujú, sú nabité vášňou. "Po mesiaci neprítomnosti ma môj úžasný manžel privítal takú, aká som, pretože o tom je láska," napísala Iris. "Vitaj doma, Mohamed. Vďaka tomu, že si mi minulý mesiac chýbal, som si uvedomila, aký si neoceniteľný drahokam. Tento neopracovaný diamant tvojej manželky si ťa bude v budúcnosti viac vážiť," stojí v ďalšom zamilovanom odkaze.

Dôchodkyňa v januári 2020 v televíznej relácii This Morning odhalila pikantné detaily zo svojho intímneho života. Počas jej rozprávania sa moderátori očividne cítili poriadne zahanbene. Pri opisovaní prvej spoločnej noci s Mohamedom totiž Iris priznala, že to bolo "dosť drsné, pretože nikoho nemala 35 rokov, a tak sa cítila ako panna". Uviedla, že použili celú tubu gélu a na druhý deň nevládala chodiť. Cítila sa vraj, ako keby jazdila na koni. Románik tohto páru však spôsobil rozkol v jej rodine. Ako matka dvoch päťdesiatnikov nenašla u svojich synov veľa pochopenia. Jeden zo synov Darren sa obáva, že Ibrahim ide iba po peniazoch jeho mamy. "Požiadala som ho, aby odišiel z domu. Odvtedy sme sa zmierili, ale odmietam s ním o tom hovoriť, pretože sa nechcem hádať," priblížila Jonesová.

Jej ďalší syn Steve je tiež v tejto súvislosti opatrný, ale nakoniec bude Mohameda akceptovať. "Ak si ma vzal pre moje bohatstvo, bude smutný a sklamaný, pretože žijem z dôchodku. Som úprimná a hneď som mu povedala, že nemôže byť darmožráč. V Egypte sme boli dosť frivolní, chodili sme stále do najlepších reštaurácií a všetky výdavky sme delili na polovicu," vysvetľuje seniorka. Mohamed súhlasil aj s podpísaním predmanželskej zmluvy, aby dokázal, že to so svojou láskou myslí úprimne. "Chce mňa a nie môj dom. Roky som robila šťastných iných, teraz pred smrťou chcem byť vydatá za muža, ktorého milujem," dodala Iris.