Mladík tvrdí, že má dôkazy o tom, ako vypukne tretia svetová vojna: Apokalyptické VIDEO

Mysteriózny účet odhalil, ako bude vyzerať tretia svetová vojna. Tvrdí, že poškodenie planéty bude také vážne, že ľudia budú nútení opustiť Zem. V jednom z videí uvádza, že má fotografický dôkaz o tretej svetovej vojne. "Tak, ako som sľúbil, že to urobím, tu sú obrázky toho, ako sa to začalo a ako sa to skončilo."

Na prvom zábere vidno obrovskú explóziu nad neidentifikovaným mestom, po ktorom nasledovali ďalšie fotografie riadených výbuchov v laboratóriu a na svete. Záverečné snímky vo videu ukazujú Zem z vesmíru, na ktorých je naša planéta je úplne zničená.

TikToker tvrdí, že vojna v budúcnosti povedie k tomu, že ľudia budú nútení presťahovať sa na novú planétu s názvom Delta. Jeho bizarné tvrdenia si medzi užívateľmi vyslúžili veľkú kritiku, podľa nich sú obrázky zjavne falošné. "Zjavne ich vytvorila umelá inteligencia," píše sa v jednom z komentárov.