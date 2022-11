Pracovníci odchytili obrieho pytóna: Keď ho rozrezali, naskytol sa im poriadne nechutný pohľad

Terénni pracovníci na pytóna narazili v národnom parku Everglades na juhu Floridy. Následne bol utratený. "Zavolali nám, že v pytónovi je veľký predmet. Mysleli sme si, že je to buď jeleň, alebo aligátor," hovorí Mooreová. Ukázalo sa, že to bola druhá možnosť, píše denník Miami Herald. To, čo videla s kolegami, však nikto nečakal. V hadovi totiž našli aligátora, ktorý bol úplne neporušený. Video sa stalo virálnym. “Úprimne ma prekvapilo, ako málo ľudí vie o invazívnych pytónoch na Floride a ich vplyve na naše pôvodné obyvateľstvo," povedala odborníčka.

Tvrdí, že barmská populácia hadov sa na Floride v poslednom období značne zvýšila. Pytóny sa rýchlo rozmnožujú a dokážu sa maskovať vo svojom okolí, čo podľa Rosie znamená, že nikto v skutočnosti nevie, koľko ich je a kde sa nachádzajú. "Vzhľadom na subtropické prostredie južnej Floridy a v spojení s barmskými pytónmi, ich dlhou životnosťou a rýchlou reprodukciou sme svedkami toho, ako úspešne napadli ekologicky citlivé oblasti, ako je národný park Everglades. Predstavuje to hrozbu pre rôzne druhy voľne žijúcich živočíchov kvôli širokým stravovacím preferenciám pytónov," vysvetľuje.

Pytóny sa živia najmä cicavcami a malými plazmi. Zatiaľ čo sa Florida snaží zbaviť hadov, stále sú chránené štátnymi zákonmi proti krutosti, takže poľovníci musia byť schopní dokázať, že zviera odstránili humánnym spôsobom.