Úrady objavili pytóna s enormne veľkým bruchom: Keď ho rozrezali, ostali v šoku

Pytón meral približne 6,7 metra, píše Daily Mail. Ženu pravdepodobne zabil tak, že ju najprv udusil. Podľa všetkého zomierala vo veľkých bolestiach, ktoré mohli trvať približne dve hodiny. Had najskôr použil svoje zuby a potom sa okolo obete čo najrýchlejšie omotal pomocou svojho silného tela a zovrel ju tak, že nebola schopná dýchať. Po tom, čo sa udusila, si had vykĺbil čeľusť a celú ju prehltol.

Úplné strávenie potravy takejto veľkosti by pytónovi trvalo zrejme týždne. Jarahino telo vyzeralo po rozrezaní hada do značnej miery nedotknuté, vrátane jej oblečenia. "Obeť sa po rozlúčke s rodinou v piatok nevrátila domov, kedy išla do záhrady zbierať kaučuk zo stromov," priblížil okolnosti prípdu miestny starosta Anto. Ženina rodina nahlásila úradom, že zmizla, krátko nato začalo prebiehať pátranie. To malo tragický koniec.

Hoci sú podobné incidenty zriedkavé, nejde o prvý prípad, čo v Indonézii zjedol pytón človeka. Stalo sa to aj v rokoch 2017 a 2018 Pytóny prehĺtajú svoju korisť vcelku. Ich čeľusť je prepojená mimoriadne flexibilným väzivovým tkanivom, čo im umožňuje roztiahnuť tlamu aj okolo väčších obetí. Tieto hady sa obvykle živia potkanmi a inými zvieratami, ale čím viac rastú, tým väčšiu korisť dokážu prehltnúť. Napríklad aj ošípané či dokonca kravy.