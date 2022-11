Profesor šokuje teóriou o mimozemšťanoch: Už dávno sú medzi nami a toto s nami robia!

Jacobs napísal už niekoľko kníh o mimozemských únosoch. Je známym ufológom, ktorý skúma fenomén údajného mimozemského únosu, vrátane použitia hypnózy na subjektoch, ktoré tvrdia, že sú unesené. "Rozšírili sme sa po svete a dobyli sme toľko, koľko sa len dalo, len nevieme, či je to pravda o iných bytostiach alebo nie. Môj najlepší odhad je, že robia to isté a tak ako my." Profesor ďalej tvrdí, že sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí podľa vlastných slov prežili takýto únos. Mimozemšťania im mali povedať, že v budúcnosti budú mať prácu. Mnohí z takzvaných unesených sa odvolávali na inštrukciu ovládania davu, píše denník The Independent.

Na to, ako mimozemšťania vyzerajú, Jacobs odpovedal, že niektorí z unesených tvrdili, že sa na palube mimozemskej lode stretli s bytosťami podobnými ľuďom. "Unesení opisovali, že tí na palube vyzerali naozaj ako ľudia, zostupovali k nám a snažili sa zistiť, aké to je chodiť medzi nami."

Profesor si myslí, že mimozemšťania zisťujú, aké je to byť ľuďmi. "V tom momente som vedel, že ide o integráciu do spoločnosti pred prevzatím," dodáva s tým, že mimozemské bytosti môžu kontrolovať nás, nie my ich. "Sú to takpovediac nadľudia. Či už prevezmú vládu alebo nie, dokážu ovládať ľudskú myseľ. Neviem, čo sa stane potom, obávam sa najhoršieho."