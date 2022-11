Nová správa Pentagónu konečne odhalila pôvod UFO: Žiadni mimozemšťania, ale...

Spravodajské agentúry v USA strávili posledných niekoľko rokov analyzovaním záberov zo stoviek nedávnych stretnutí s UFO. Verejnosti odkázali, že "stále to nie sú mimozemšťania", píše Live Science. Podľa niekoľkých predstaviteľov amerického ministerstva obrany, ktorí sa minulý týždeň anonymne vyjadrili pre The New York Times, mnohé nedávne spozorovania UFO alebo iných neidentifikovaných vzdušných javov (zvaných skrátene UAP), pravdepodobne spôsobili zahraničné sledovacie operácie alebo meteorologické balóny.

Niekoľko incidentov UAP bolo oficiálne identifikovaných ako čínsky sledovací dron, uviedli anonymní predstavitelia. Ďalšie pozorovania neidentifikovaných vzdušných javov zaznamenané vojenskými lietadlami informujú o vzdušných objektoch pohybujúcich sa tak, že popierali fyzikálne zákony.

Nová správa uvádza ďalšie podrobnosti k prípadom opísaným v dokumente, ktorý úradníci zverejnili v júni 2021. Ten opisuje 144 údajných incidentov UAP, ktoré nahlásili pracovníci americkej vlády v rokoch 2004 až 2021. Správa z roku 2021 uznala, že z dôvodu nedostatku kvalitných údajov nebolo možné presvedčivo vysvetliť väčšinu údajných stretnutí s neidentifikovateľnými vzdušnými javmi. Správa však ponúka niekoľko všeobecných vysvetlení vrátane "technológií nasadených Čínou, Ruskom, inými národmi alebo mimovládnymi subjektami", ako aj "neporiadku vo vzduchu", ako sú vtáky a meteorologické balóny. Nikde v správe nie sú spomenutí mimozemšťania, čo však nezabránilo vzniku mimozemských konšpiračných teórií, čiastočne kvôli všeobecnému nedostatku transparentnosti vlády o incidentoch UAP.

Hovorkyňa amerického ministerstva obrany Sue Goughová povedala, že vláda sa zaviazala zdieľať akékoľvek informácie o UAP bez toho, aby ohrozila národnú bezpečnosť. "V mnohých prípadoch sú pozorované javy klasifikované ako neidentifikované jednoducho preto, že senzory neboli schopné zhromaždiť dostatok informácií na to, aby ich bolo možné označiť pozitívne." NASA tiež spustila nezávislý výskumný tím UAP, ktorý bude fungovať od októbra 2022 do polovice roka 2023. Zameria sa na zhromažďovanie a analýzu čo najväčšieho množstva údajov o neidentifikovaných vzdušných javoch s cieľom vyvinúť nové metódy na ich identifikáciu.