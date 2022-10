Lekári varujú pred ďalším nebezpečným trendom na TikToku: Neskúšajte ho, hrozí udusenie!

Nie je to prvý trend zrodený na TikToku, ktorý mal nejakým spôsobom "pomôcť" užívateľovi. Prednedávnom bolo hitom jedenie zmrznutého medu, opaľovanie najcitlivejších partií tela či potieranie sa feromónmi. Lekári opäť krútia hlavou nad zatiaľ posledným trendom, ktorý sa šíri. Fanúšikovia tejpovania (preliepania) úst tvrdia, že im pomáha spať hlbšie a lepšie a zároveň obmedzuje chrápanie a zlepšuje ústnu hygienu.

V rozhovore pre CNN lekár špecializujúci sa na spánok vysvetlil, že pre ľudí so spánkovým apnoe predstavuje trend veľké nebezpečnstvo, pretože pri ňom hrozí sťažené dýchanie, ale aj udusenie sa. Raj Dasgupta, docent klinickej medicíny na Keck School of Medicine na Univerzite v južnej Kalifornii, vysvetlil: "Existuje mnoho ďalších možností na riešenie chrápania, ako sú nosné pásiky, nosové dilatátory či rôzne cvičenia. Tieto problémy by sa mali riešiť a vyhodnotiť ako prvé ešte pred lepením úst. Podľa môjho názoru vám lepenie úst nepomôže." Dasgupta dodal, že každý, kto má v úmysle vyskúšať tento trend, by sa mal najskôr nechať vyšetriť na spánkové apnoe.