Zdravotná sestra prezradila, čo by nikdy neurobila počas pôrodu: Súhlasíte?

LONDÝN - Pôrodná asistentka s osemročnými skúsenosťami v odbore zverejňuje vo svojich videách užitočné informácie pre budúce mamičky. Aktuálne vysvetľuje, prečo by tehotné ženy nemali mať na sebe počas pôrodu nemocničné oblečenie.

Skúsená pôrodná asistentka Vic, ktorá sa môže pochváliť viac ako 22 000 sledovateľmi na TikToku, vo svojich videách rozdáva cenné rady ženám a hovorí o tom, čomu by sa na pôrodnej sále radšej vyhla. V jednom zo svojich príspevkov uvádza, že ako rodička by si na seba nikdy neobliekla nemocničný plášť. Hoci je tento odev profesionálne vyčistený, odborníčka priznala, že osobne by si radšej obliekla niečo "voňavé a čisté".

"Možno si myslíte, že nie som normálna, ale nedala by som si na seba nemocničné oblečenie. Viem, že je čisté a naškrobené a je mi jasné, že väčšine žien je to po pôrode jedno, ale ja by som si ho neobliekla," uviedla.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TikTok/midwifevic

Britka dopĺňa, že radšej by uprednostnila svoje vlastné veci. Odôvodňuje to tým, že nemocničné oblečenie používa veľa ľudí v rôznych situáciách, čo naozaj nie je pre ňu. Mnohí užívatelia ocenili jej radu, pričom jedna žena napísala, že je to tá najužitočnejšia vec, akú sa dozvedela po dlhých rokoch. Ďalšia vyslovila želanie, aby bolo viac takýchto pôrodných asistentiek.