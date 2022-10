Patológovia varujú pred rizikami orálneho sexu: O tejto hrozbe ste možno vôbec netušili

Najnovšie zistenia odhaľujú relatívne neznámu hrozbu ľudského papilomavírusu známeho ako HPV, ktorý má silné spojenie s bežnými orofaryngeálnymi nádorovými ochoreniami postihujúcimi mandle a hrdlo. So všeobecným nedostatkom povedomia o tomto druhu rakoviny sa odborníci na zdravie obávajú, že počet prípadov tohto ochorenia bude neustále narastať. Orofaryngeálny skvamocelulárny karcinóm (OP-SCC) je bežný orálny karcinóm postihujúci orofaryngu (oblasť hrdla) a mandle. Najčastejšími príčinami jeho vzniku sú fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a orálna infekcia spôsobená HPV. V mnohých prípadoch môže viesť k následným karcinómom, ako je rakovina krčka maternice.

Experti uviedli, že HPV ovplyvňujúci túto oblasť sa zvyčajne šíri prostredníctvom praktík orálneho sexu, ale aj bozkávaním a zdieľaním jedla. Spomedzi všetkých variácií vírusu bol typ 16 označený ako najrizikovejší, pretože spôsobuje v priemere 90 percent prípadov OP-SCC a postihuje obe pohlavia, píše portál body+soul. Odborníci na ústne zdravie tvrdia, že jedinci v strednom veku sú touto diagnózou ohrození najviac, ale postihnúť môže akúkoľvek vekovú skupinu. Patologička onkológie hlavy a krku Ruta Guptaová spresnila, že "väčšina pacientov, ktorí majú rakovinu orofaryngu spôsobenú HPV, sú relatívne mladí, inak úplne zdraví ľudia a vo všeobecnosti to nie sú ani fajčiari, ani alkoholici".

Aké sú príznaky OP-SCC?

Primárnym indikátorom ochorenia je nástup bolesti hrdla, ktorý časom neustúpi. Ako rakovina postupuje, je bežné, že sa v krku vytvárajú hrčky, vredy a abscesy. Zvyčajne sú najlepšie indikované počas lekárskeho vyšetrenia. Podľa lekárov sa treba držať pravidla, že ak si na svojom tele niečo všimnete a nezmizne to do dvoch týždňov, mali by ste sa nechať vyšetriť. Môže ísť o ťažkosti s prehĺtaním, bolesť, vred, ktorý sa nehojí, lymfatické uzliny, opuchy alebo hrčky.

Existuje test na OP-SCC?

Na rozdiel od iných druhov rakoviny spojených s HPV v súčasnosti neexistuje skríning orofaryngeálnych nádorových ochorení. Detekcia OP-SCC ako taká úplne závisí od informovanosti komunity a pravidelných kontrol u lekárov. Ak sa objavia hrčky, možno ich odobrať biopsiou a skontrolovať prítomnosť rakovinových buniek. Profesor Jonathon Clark z Univerzity v Sydney hovorí, že najčastejšou lokalizáciou tohto typu rakoviny je časť jazyka, ktorú nevidno. Takéto vyšetrenie musí vykonať chirurg, ktorý iba endoskopiou cez nos dokáže posúdiť akékoľvek abnormality.

Aká je závažnosť OP-SCC súvisiaceho s HPV?

Austrálsky Národný onkologický inštitút uvádza, že infekcie HPV predstavujú v priemere päť percent všetkých druhov rakoviny zaznamenaných na celom svete. Medzi ľuďmi môže tento vírus kolovať prirodzene a v dôsledku silnej imunitnej obrany sa ani po nákaze neobjaví rakovina.

Aká je najlepšia ochrana proti OP-SCC?

V súčasnosti existuje po celom svete približne sto druhov HPV. Okrem zvýšeného národného povedomia o orofaryngeálnych nádorových ochoreniach najlepší spôsob, ako zabrániť nákaze, je očkovanie. "Očakávame, že po dvadsiatich rokoch od zavedenia plošného očkovania dôjde k zníženiu týchto druhov rakoviny. Ľudia si musia uvedomiť, že touto diagnózou môžu byť postihnutí aj nefajčiari a mladší jedinci," uvádza profesor Clark. Pokiaľ ide o každodennú prax, najlepším spôsobom, ako znížiť riziko OP-SCC, je podľa odborníkov dodržiavanie základných bezpečnostných opatrení. Čiže praktizujte bezpečný sex a dbajte na zdravie svojej ústnej dutiny. Nechajte sa skontrolovať lekárom, ak si niečo všimnete alebo ak cítite niečo neobvyklé.