Experti radia: Dodržiavaním tohto jednoduchého PRAVIDLA môžete výrazne znížiť riziko rakoviny

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Odborníci hovoria, že nejde len o to, čo jete, ale aj o to, ako si jedlo pripravujete. Aj malé zmeny v tomto smere majú veľký vplyv na vaše celkové zdravie. Pri príprave pokrmu stačí dodržiavať jedno jednoduché pravidlo.