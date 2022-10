Optická ilúzia, ktorá zmiatla už veľa ľudí: Čo vidíte na tomto obrázku vy?

Optická ilúzia dvoch kolegov, ktorí si v kancelárii prejavujú jemné gesto, mätie divákov a iba s ťažkosťami sa orientujú v spleti vlasov a rúk. Na prvý pohľad sa zdá, že na obrázku sa muž skláňa k žene, ktorá sedí na stoličke a objíma ju, píše The Mirror.

Pri trochu pozornejšom pohľade však divákovi neunikne, že má obuté dámske topánky na podpätkoch, čo vyvoláva isté zneistenie. Je preto dobré sústrediť sa a dvíhať oči od spomínaných topánok smerom nahor. Vtedy zistíte, že v skutočnosti je to muž, kto sedí na stoličke a je to žena, kto sa k nemu skláňa, objíma ho pravou rukou a ľavú má položenú na jeho ľavom ramene.

Ilúzia sa dá ľahšie rozpoznať, keď sa žene pozriete na jej dlhé vlasy. TikToker @laughswithsel pravidelne uverejňuje príspevky so zábavným obsahom a iba tento má 114,3 000 hodnotení „Páči sa mi“ a nazbieral tisíce komentárov, pričom diváci neskrývajú veľký obdiv. „Najskôr som si myslela, že má opätky. Trvalo mi to dlho, kým som skutočne pochopila, čo sa tu deje!“ priznala sa jedna z užívateliek. „Sľubujem ti, že na sekundu som to rozpoznal a teraz znova hľadám tú dámu,“ priznáva iný divák. Tretia osoba uviedla, že jej trvalo „1019363827374629919373639201947638 rokov, kým na to prišla,“ zatiaľ čo štvrtá poznamenala: „Vidím to, ale potom sa môj mozog vráti k tomu, že je tam muž s opätkami.“ Niektorí diváci odporučili ostatným, aby si naklonili telefón doľava alebo doprava a mnohí napísali, že všetko pochopili, až keď si ho úplne otočili.