Ľudí vydesilo VIDEO, tvrdia, že do mora už nevkročia: Žralok len pár metrov od pláže?!

V mori na pláži East Preston v západnom Sussexe v Spojenom kráľovstve zrejme plával žralok. Dôkazom je video, ktoré sa nedávno objavilo na Twitteri. Používatelia sociálnych sietí na hrôzostrašné zábery reagovali pomerne rýchlo – niektorí s humorom, niektorí s hrôzou a iní spochybňovali pravosť videa, upozornil DailyStar.

Sorry! Actually East Preston yesterday pic.twitter.com/Vi7YRo8pSl — eddie mitchell (@brightonsnapper) September 24, 2022

Video trvá 51 sekúnd a doposiaľ bolo zhliadnuté takmer 10 000-krát. „Určite je to delfín alebo žralok, nie tuleň,“ počuť neznámy hlas hovoriť vo videu. Len málo ľudí, súdiac podľa komentárov, by bolo ochotných zaplávať si, aby skontrolovali, čo by to mohlo byť. Niektorí dokonca uviedli, že kvôli týmto záberom sa už nikdy nebudú kúpať v mori.

Iní však nechceli veriť vlastným očiam a mali pocit, že sa nechali oklamať falošnými zábermi alebo si mysleli, že pre to, čo bolo natočené, existuje alternatívne vysvetlenie. Podľa ich slov ide o „spiaceho tuleňa“ či „starú rúru“. Ich tvrdenia sa ale zdali menej dôveryhodné vzhľadom na to, že plutva sa pohybuje rovnomerným tempom a jedným smerom.

Jeden z komentujúcich dokonca navrhol, že by to mohla byť morská panna.