Muž požiadal priateľku o roku s prsteňom po nebohej manželke! To nie je všetko: Zúfalá žena prosí o radu

Nastávajúca nevesta hovorí, že sa cítila nepríjemne po tom, čo jej ovdovený snúbenec ponúkol zásnubný prsteň, ktorý kedysi nosila jeho zosnulá manželka. Cítila, že nemá inú možnosť, ako odmietnuť. Podľa tejto 29-ročnej ženy, ktorá by sa mala o dva týždne vydávať, sa ona a jej snúbenec poznajú od útleho detstva a predtým spolu chodili.

Po smrti jeho manželky sa začali stretávať a v súčasnosti spolu chodia už dva roky. Hoci ho nadovšetko miluje, chce, aby bola lepšia ako jeho zosnulá manželka. Predtým ju priateľ napríklad označoval menom svojej manželky. Robí ju nešťastnou aj to, keď zaostáva za kulinárskymi schopnosťami mužovej zosnulej manželky.

So svojím problémom sa podelila v príspevku na Reddite. „Myslela som si, že potrebuje viac času, aby to prekonal. Keď zomrela, nechal si jej zásnubný prsteň. Myslela som si, že je to niečo, čo si uchová na pamiatku, no minulý týždeň mi ten prsteň ponúkol. Odmietla som a povedala, že je mi to nepríjemné, skončilo to tak, že sme sa týždeň hádali,“ uviedla žena v príspevku.

Ďalej uviedla, že jej priateľ ju nazval hlúpou a obvinil ju za to, že sa nezaujíma o jeho pocity. „Nakoniec som vybuchla a povedala, že musí pokračovať v našom živote, nenechať sa tak zatiahnuť do minulosti a nepokúšať sa ma porovnávať s jeho mŕtvou manželkou,“ dodala nešťastná žena.

Jej priateľ sa po týchto slovách zbalil a odišiel. Odvtedy o ňom žena nepočula. Teraz sa obáva, že svadbu úplne odvolá a premýšľa, či sa mýlila. Požiadala preto o radu ostatných používateľov Redditu. „Ach, zlatko, nie si jeho odrazom a mýlil sa, keď svoju zosnulú manželku nahradil tebou. Prosím, nepokračuj vo svadbe, pretože na ňu zjavne nemá,“ uviedol jeden z komentujúcich.

„Nemyslím si, že sa z toho dostal. Áno, stratil ju a to neznamená, že s tým zmizne aj jeho láska k nej, ale toto je viac ako život s duchom, ty žiješ ako jej náhrada. Zaslúžiš si viac než to,“ napísal ďalší. „Mohlo by sa mu hodiť nejaké poradenstvo v smútku. Nemôžeš byť ňou, a to je v poriadku, musíš byť sama sebou,“ dodal tretí.