Modelka dostala po prvom rande košom: Potenciálnemu partnerovi prekážalo....Uff, od tohto incidentu nekomunikujú

Influencerka a modelka Ju Isenová z Brazílie sa často stretáva s neobvyklými situáciami. Dávnejšie si napríklad vyšla von s mužom, ktorý si počas večer objednal lacnú fľašu vína. Najnovšie narazila na ďalšieho muža, ktorý s ňou odmietol ísť na druhé rande, pretože mu ako vegánovi vadilo, že Isenová konzumuje mäso, píše DailyStar.

Vysvetlila, že podľa muža je nechutné bozkávať niekoho, kto práve zjedol kus zvieraťa.

Prvý kontakt medzi dvojicou nastal na Instagrame, keď Isenová narazila na jeho profil. „Videla som jeho profil a zdalo sa mi, že je pekný, zaujímavý. Pamätám si, že v jeho životopise bola fráza, niečo ako ‚vegánsky život‘, ale pre mňa to bolo v poriadku, žiadny veľký problém. Tak som mu napísala a on odpovedal,“ uviedla Isenová.

Počas konverzácie sa obaja rozhodli dohodnúť si rande a, samozrejme, musela to byť vegánska/vegetariánska reštaurácia. Dvojici išlo všetko dobre, až kým muž nechcel vedieť o modelke viac – vtedy prezradila, že konzumuje mäso.

„Povedala som, že som prišla do tejto reštaurácie, pretože som rešpektovala jeho výber, nebol to pre mňa problém. Ale potom povedal, že je to viac než to, že vegánstvo je životný štýl a že nemôže byť s človekom, ktorý nie je vegánom,“ povedala modelka. Po rande sa už nikdy nerozprávali.

„Povedal, že nemôže pobozkať niekoho, kto je mäso, pretože je to nechutné. Chvíľu som stála na mieste a všetko spracovávala. Nakoniec povedal, že ho možno považovať za človeka, ktorý má vzťahy len s inými vegánmi,“ dodala Isenová.