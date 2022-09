Žena sa nechala zlákať na luxus: Až neskôr zistila, s kým žila! Teraz prehovorila o živote s VRAHOM

Stella Parisová tvrdí, že zdieľala honosné sídlo s Christopherom Guest Moreom – no netušila, že je jedným z najhľadanejších a najnebezpečnejších mužov v Európe. Zoznámila sa s ním, keď pracovala ako striptérka vo svojej domovskej krajine na Malte – deväť rokov po tom, čo spolu so štyrmi ďalšími mužmi 19. júna 2003 nemilosrdne zavraždil Brita Briana Watersa, píše DailyStar.

More, ktorý neskôr vystupoval pod menom Andrew Lamb, údajne zavesil svoju 44-ročnú obeť za členky dolu hlavou, bil ju palicami a pálil roztápajúcim sa plastom, zatiaľ čo to Watersove deti zúfalo sledovali. Na súde odznelo, že More mal potápať hlavu obete do suda so špinavou vodou. Mučenie v špinavom kravíne na farme Burnt House v Tabley, Cheshire, malo trvať až štyri hodiny.

Galéria fotiek (4)

Obeť zomrela na viaceré zranenia vrátane krvácania do mozgu, pomliaždenín srdca a zlomenín rebier. More z krajiny utiekol za luxusom na Maltu, kde v máji 2012 stretol Parisovú. Dnes 35-ročná žena prvýkrát prehovorila o tom, aké to bolo chodiť s vrahom.

„Trvalo mi celý rok, kým som spracovala skutočnosť, že som žila, jedla a spala s niekým, koho skutočné meno a pôvod som nepoznala. Skutočnosť, že bol vrah, ma zdrvila. Podrobnosti o mučení ma vydesili a podlomili moje duševné zdravie. Spôsobilo to, že neverím ľuďom,“ povedala Parisová.

Pri zmienke o prvom stretnutí Parisová povedala, že sa jej príliš nepáčil, pretože pôsobil arogantne a egoisticky. Za prvý dojem sa jej ale ospravedlnil a odôvodnil to tým, že mal dlhý deň v práci, a preto je podráždený a unavený. Neskôr ju očaril. „Nosil pri sebe veľkú hromadu peňazí a pravdu povediac, to ma na začiatku zaujalo. Chcela som zarobiť peniaze a videla som ho ako klienta,“ povedala Parisová.

Galéria fotiek (4)

Odhodlaný More sa stále vracal do klubu, až nakoniec presvedčil Parisovú, aby išla do jeho bytu. Pozval ju na raňajky. Dvojica sa po krátkom čase nasťahovala do jedného bytu a dokonca si zaobstarali francúzskeho buldoga menom Zeus. More dokazoval svoje bohatstvo napríklad tým, že svoju polovičku brával do drahých reštaurácií na ostrove.

Parisová s tom čase svojho milenca opisovala ako motivovaného, pozitívne zmýšľajúceho a niekoho, kto má vizionársky prístup k podnikaniu a zarábaniu peňazí. „Niektorí ľudia hovoria, ako som nemohla vedieť, že je zločinec. Ale ja som to naozaj nevedela, pretože sa s ním veľmi dobre rozprávalo, bol podnikateľ, veľmi nóbl, jedli sme v najlepších reštauráciách a mal určitú etiketu,“ vysvetlila.

Čoskoro sa však dozvedela, že More je narušený muž. „Mával hrozné nočné mory. Myslela som si, že bol v minulosti zneužitý. Zvykla som mu hovoriť, že sa so mnou môže porozprávať o čomkoľvek a nebudem ho súdiť, ale povedal, že o tom nemôže hovoriť a že by som ho opustila, keby som poznala pravdu,“ prezradila Parisová.

Napriek tomu ho predstavila svojim rodičom a koncom apríla 2013 sa presťahovali do odľahlého sídla, aby pokračovali vo svojom extravagantnom životnom štýle. Údajne išlo o najdrahší prenájom na ostrove.

Krátko na to však More začal Parisovú kontrolovať. Zakázal jej používanie sociálnych sietí, fotografovanie či dovolenky v zahraničí. Podľa jej slov mal dlhé vlasy siahajúce po plecia, ktoré si na verejnosti vždy rozpustil. Parisová sa domnievala, že nechce, aby ho spoznali známi, pretože sa za svoju polovičku hanbí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

More sa k nej správal hrubo, slovne ju urážal a odmietal jesť jedlo, ktoré Parisová pripravila. Chcel ju úplne ovládnuť a prinútiť ju myslieť si, že bez neho je nulou.

Spomenula si na jeden násilný incident, pri ktorom do nej More hodil vajce, pretože nebolo dostatočne dovarené. Chcela od neho odísť, no More ju zvalil na zem a chvíľu spolu súperili. S poraneným zápästím odišla k mame. Priznala, že to pre ňu bolo ťažké. „Myslela som si, že som našla osobu, s ktorou strávim zvyšok svojho života,“ vysvetlila.

Pravdu o mužovi, za ktorého sa chcela jedného dňa vydať, sa dozvedela až počas návštevy svojich rodičov v auguste 2019. Parisovej matka jej oznámila, že More bol v správach uvedený ako zločinec. „Ukázala mi článok a nechala ma, aby som si ho prečítala. Začalo mi silno búšiť srdce a zatočila sa mi hlava,“ otvorene priznala.

Zistenia ju zdrvili. „Strávila som s touto osobou celý rok. Teraz som to konečne prijala a chcem to povedať verejnosti a podeliť sa o svoj príbeh. Dávajte si pozor na to, komu veríte,“ odkázala Parisová.

43-ročný More bol vlani v decembri uväznený na doživotie za zabitie otca dvoch detí po tom, čo ho Interpol v roku 2019 definitívne zatkol na Malte.