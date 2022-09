Bizarný prípad napadnutia: Riaditeľ spoločnosti na výrobu vegánskych výrobkov ODHRYZOL mužovi z nosa!

ARKANSAS - Výkonný riaditeľ vegánskej firmy Beyond Meat bol zbavený funkcie po tom, čo pred futbalovým zápasom v Arkansase uhryzol muža do nosa.

Doug Ramsey (53) bol suspendovaný okamžite po incidente. 53-ročný riaditeľ spoločnosti najskôr muža udrel, no konflikt pokračoval a vyvrcholil zahryznutím do nosa obete, uviedla spoločnosť vo svojom vyhlásení. V policajnom zázname dokonca stálo, že mužovi doslova z nosa odhryzol. Ramsey je tiež obvinený z vyhrážania sa po tom, čo sa dostal do ďalšieho konfliktu v parkovacej garáži a kričal, že dotyčného muža zabije, informoval New York Post.

Pri príjmaní Ramseyho do pozície výkonného riaditeľa bolo povedané, že ide o skúseného manažéra a zamestnanci môžu byť nadšení, že ich ponuku prijal. Podľa vtedajších slov generálneho riaditeľa prinášal „preukázateľnú a pôsobivú prevádzkovú dokonalosť v proteínovom priemysle, ktorú ich globálni partneri, zákazníci a spotrebitelia očakávali a zaslúžia si ju“.

Podľa televíznej stanice CNBC mala spoločnosť tento rok veľké problémy. Ich akcie klesli o 75 percent a trhová hodnota sa snížila na 1,02 miliardy dolárov. Pred tromi rokmi dosahovala ich trhová hodnota takmer 13,4 miliardy dolárov.