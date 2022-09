Do Aidana (33) udrel blesk vo vlastnej obývačke! Po jeho slovách už TENTO predmet do ruky nechytíte

OXFORDSHIRE – Aidan Rowan (33) môže ďakovať, že je ešte na tomto svete. Počas silnej búrky, ktorá sa preháňala nad jeho domom, mal práve zapnutú hernú konzolu a v ruke držal ovládač. Osud to zariadil tak, že blesk, ktorý udrel do domu, prešiel cez elektrické vedenie až do jeho rúk.

Na tento deň bude mladý Brit spomínať ešte dlho. Pondelok 12. septembra bol večer ako každý iný. Aidan si zapol playstation a chcel sa na chvíľu odreagovať. "Za oknom lialo a blýskalo sa, ale veď doma sú všetci v bezpečí," pomyslel si. Veľmi sa však mýlil. Okolo 22:30 miestneho času bolo počuť hlasné zahrmenie. Aidan pocítil v tele bolesť a okamžite padol na zem, informuje New York Post.

Našťastie nebýval sám. Jeho manžel Aaron (32) ho rýchlo odviezol do nemocnice. Tam zostal niekoľko hodín na pozorovaní. Aidana udrel blesk cez ovládač, ktorý držal v ruke. Keďže neutrpel žiadne vážnejšie zranenia, prepustili ho domov s liekmi proti bolesti.

"Zbehlo sa to tak rýchlo. Sedel som na gauči a hral práve hru Stray. Vystupujete v nej ako túlavá mačka, ktorá uteká pred búrkou. Náhle sa ozvalo zadunenie a po celom tele som cítil veľmi ťažký pocit. Nasledovalo strašné teplo v pravej ruke. Doteraz tam mám popáleniny," povedal s tým, že mu trvalo asi minútu, kým sa po zásahu spamätal.

Keď Aidan požiadal Aarona o mokrý uterák, pretože ruka ho stále pálila, ten sa so zdeseným pohľadom spýtal, či niečo nehorí. "Bol som to ja. Po rýchlom prevoze do nemocnice ma videlo deväť lekárov z rôznych oddelení. Nevedeli pochopiť, ako som to mohol vôbec prežiť. Štyri hodiny po údere bleskom som mal ešte nepravidelný pulz," spomína Aidan.

Poučil sa

Všetko si začal uvedomovať až niekoľko dní po prepustení z nemocnice. Mal veľké šťastie, že prežil a vyviazol "len" s popálenou rukou. Ako sa na záver vyjadril, počas búrky už nechá hraciu konzolu radšej vypnutú.