TOTO je podľa odborníkov spúšťač vzťahových problémov! Dobrá správa je, že sa dá vraj ľahko zvládnuť

Bežne sa stáva, že partnerské a manželské dvojice zažijú z času na čas ťažké chvíle. Vzťah však dokáže zachrániť riešenie týchto problémov, ktoré sa dajú zvyčajne odstrániť relatívne jednoduchými zmenami, píše portál BestLife. Zistenia novej štúdie poukazujú na základný faktor, ktorý by mohol spôsobiť, že váš partner bude menej štedrý, čo by mohlo v konečnom dôsledku spôsobiť poriadne škrípanie vo vašom vzťahu. A čo v tomto prípade radia odborníci?

Aby vzťahy vydržali, potrebujú veľkorysosť

Pri budovaní dobrých základov pre akýkoľvek trvalý vzťah, je dôležitá veľkorysosť. V roku 2014 renomovaný výskumník v oblasti manželstva John Gottman a jeho manželka psychologička Julie Gottmanová uviedli, že väčšina párov, ktoré obstoja v skúške časom, nezabúda na veľkorysosť, ktorá môže mať mnoho rôznych podôb. Podľa Iniciatívy vedy o štedrosti Univerzity Notre Dame du Lac, je cnosťou dávať dobré veci iným slobodne a v hojnosti. „Štedré manželstvo alebo vzťah, ktorý zahŕňa súcit a malé každodenné skutky láskavosti, prinesie s väčšou pravdepodobnosťou obom partnerom šťastie,“ napísal odborník na vzťahy z Katedry vied o rodine, mládeži a komunite na Floridskej univerzite Dylan Klempner. „Štedrosť vytvára neustály cyklus radosti. Proces lepšieho spoznávania nášho partnera tým, že sa dozvieme, čo ho robí šťastným, prispieva tiež k nášmu šťastiu.“

Je tu niečo, čo môže spôsobiť, že váš partner bude menej štedrý

Opakom štedrosti je sebectvo. A ak ste si ho na partnerovi všimli, do hry môže vstupovať skrytý problém. Vedecký pracovník z Kalifornskej univerzity Ben Simon spolu s profesorom psychológie Matthewom Walkerom nedávno zistili, že sebeckosť, a to najmä vo vzťahoch, môže byť zapríčinená nedostatkom spánku. V štúdii, ktorá bola publikovaná 23. augusta v časopise PLOS Biology, sledovali viac ako 100 ľudí on-line a merali kvalitu ich spánku počas troch až štyroch nocí. Takto zistili, že jeho pokles „z jednej noci na druhú predpovedal významný pokles túžby pomáhať iným ľuďom z jedného dňa na druhý,“ uviedol Ben Simon a dodal, že stále pribúda viac a viac štúdií, kde sa účinky nedostatočného spánku neprejavujú len na jednotlivcovi, ale šíria sa aj na jeho okolie. „Ak ho nemáte dostatok, neškodí to len vášmu vlastnému blahu, zraňuje to blaho celého vášho sociálneho okolia.“

Málo spánku môže negatívne ovplyvniť funkciu mozgu

Negatívne účinky nedostatočného spánku na fyzické zdravie boli v priebehu rokov preskúmané viacerými štúdiami. Podľa licencovaného psychológa Davida Helfanda, ktorý sa špecializuje na párovú terapiu a mapovanie mozgu, majú naše emócie a správanie veľa spoločného s tým, koľko spíme. „Nedostatočná kvalita spánku vo všeobecnosti vedie k spomalenému spracovaniu v našom mozgu a pomalšiemu a zahmlenému prefrontálnemu kortexu,“ hovorí. „Táto oblasť za našim čelom je zodpovedná za pokročilejšie funkcie primátov, akými sú výkonné fungovanie a emocionálna regulácia.“ Klinický a forenzný psychológ z Floridskej univerzity Laurence Miller uvádza, že nedostatok spánku môže viesť k „vyčerpaniu ega“ a ukazuje, ako môže byť naše správanie ovplyvnené, keď je naša mentálna energia na nízkej úrovni. „Únava zmenšuje spôsoby, akými sú ľudia ochotní fungovať v sociálnych vzťahoch a iných oblastiach,“ vysvetľuje.

Každú noc potrebujeme sedem až deväť hodín spánku

Podľa trénerky spánku a zdravia zo spoločnosti Sleep Like a Boss, Anniky Carrollovej, prechádzajú naše telá každú noc viacerými spánkovými cyklami, z ktorých každý trvá približne 90 až 120 minút. Tieto cykly obsahujú rôzne fázy spánku, ako napríklad ľahké, hlboké a rýchle pohyby očí (REM). Podľa tejto odborníčky ide o jeden z najdôležitejších faktorov spánku, pokiaľ ide o našu štedrosť a súcit. „REM spánok je spánková fáza, v ktorej konsolidujeme pamäť a regulujeme emócie,“ vysvetľuje. „Počas neskorších spánkových cyklov zažívame viac REM. Ak teda skrátime spánok, prídeme o túto fázu, a tak neregulujeme správne naše emócie.“

Carrollová hovorí, že väčšina ľudí by sa mala snažiť spať každú noc zhruba sedem až deväť hodín. Inak sa telo dostane do vystresovaného stavu, v ktorom máme tendenciu „uprednostňovať prežitie pred súcitom alebo štedrosťou“ a stávame sa tak sebeckejšími a menej veľkorysými. „Je načase, aby sme ako spoločnosť opustili myšlienku, že spánok je nepotrebný alebo ním plytváme čas a bez toho, aby sme sa cítili trápne, spali toľko, koľko potrebujeme,“ uviedol Ben Simon. „Je to najlepšia forma láskavosti, ktorú môžeme ponúknuť sebe, ako aj ľuďom okolo nás.“