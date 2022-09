Prečo je štartovacie okno pri vesmírnych misiách také dôležité? Vysvetlenie tohto často používaného pojmu

FLORIDA - Štart rakety do kozmu je závislý od viacerých faktorov. Na začiatok minulého týždňa sa podarilo opäť pripraviť misiu Artmemis I Moon. Žiaľ, štart však ešte nemohol prebehnúť. Dňa 3. septembra nastali totiž komplikácie len niekoľko minút pred samotným štartom Space Launch System. Kedy bude ďalší pokus nateraz nevedno - čaká sa totiž na vhodné štartovacie okno.

V kozmonautike predstavuje tento pojem pomerne krátky časový úsek, v ktorom môže odštartovať kozmické teleso a dostať sa na obežnú dráhu bez použitia veľkého množstva paliva, informuje The Conversation.

Misia Artemis I. má za úlohu vypustiť družicu Orion na obežnú dráhu Mesiaca. Čaká sa preto na čas, kedy bude Mesiac čo najbližšie k Zemi. Tento cyklus nastáva každých 28 dní. Veľká časť dráhy letu sa bude potom spoliehať na pomoc gravitácie (využitie hybnosti telesa na zvýšenie alebo spomalenie plavidla) zo Zeme smerom k Mesiacu a naopak. Štartovacie okno musí byť veľmi presne vypočítané, aby Orion do vesmírneho telesa nenarazil, ale dostal sa na jeho obežnú dráhu.

Podobný prípad

Podobný scenár sa odohral aj pri štarte vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. V tomto prípade bolo nutné sledovať, aby na ceste do Lagrangeovho bodu 2, gravitačne vyváženého miesta medzi Zemou a Slnkom, nenarazil teleskop do Mesiaca. Spustenie teleskopu bolo pre zlé počasie niekoľkokrát preložené. Na Vianoce 2021 sa to napokon podarilo na rakete Ariane 5, ktorá odštartovala z Francúzskej Guiney v Južnej Amerike.

Galéria fotiek (2) Teleskop Jamesa Webba

Zdroj: SITA/Chris Gunn/NASA via AP, File

Artemis I. bol podľa kozmického žargónu "zotretý" a nie prerušený. Čo to znamená? Anglický výraz "scrubbing" (vydrhnúť, zotrieť) je pozostatkom z čias, kedy sa detaily misie písali rukou na kriedovú tabuľu. Vplyvom zlého počasia, alebo nejakej poruchy sa informácia o začiatku misie jednoducho zotrela. Misia Artemis I. Moon by mala odštartovať už o niekoľko týždňov. Po prvýkrát za posledných 50 rokov sa ľudstvo opäť vydá smerom k najbližšiemu nebeskému telesu vo vesmíre.