Známy web s pornografiou čelí veľkej kauze! Spoluprácu s ním prerušil už aj Instagram

WASHINGTON – Populárna sociálna sieť, ktorá sa preslávila zdieľaním obrázkov, bola nútená odstrániť oficiálny účet populárnej webovej stránky s pornografickým obsahom. Pustili sa do toho aj súdy, pretože známa platforma na propagovanie sexu má napojenie na inú spoločnosť, ktorá čelí súdnemu konaniu pre porušovanie práv komunitných štandardov.

Sociálna platforma Instagram odstránila pred niekoľkými dňami propagačný účet populárnej webovej stránky Pornhub. Rozhodnutie prichádza v čase, keď materská spoločnosť Pornhubu, MindGeek čelí zvýšenému tlaku súdov pre zdieľaný materiál, ktorý má mať súvis so sexuálnym zneužívaním detí, uvádza Variety.com.

Zástancovia boja proti pornografii tento krok s nadšením vítajú. "Instagram sa rozhodol správne, keď odstránil Pornhub zo svojej platformy. Portál porušoval štandardy komunity. Na jeho Instagramovom účte sa nachádzal materiál, v ktorom dochádzalo k sexuálnemu zneužívaniu detí (CSAM), k obchodovaniu so sexom, k znásilneniam a propagácii nevhodných videí a obrázkov," povedala Dawn Hawkinsová, generálna riaditeľka Národného centra pre sexuálne vykorisťovanie.

Podobný krok od Visa a Mastercard

Pozastavenie prišlo mesiac po tom, ako sa spoločnosti Visa a Mastercard rozhodli prerušiť platobné privilégiá od TrafficJunky, reklamnej pobočky MindGeek. Obe spoločnosti tak urobili na základe júlového súdneho rozhodnutia, v ktorom stálo, že spoločnosť Visa by do istej miery mohla niesť zodpovednosť v spore za materiál so sexuálnym zneužívaním detí na Pornhube, pretože funguje ako nástroj, ktorý sa používa na zaplatenie a financovanie tohto obsahu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Mastercard

Spoločnosť tiež čelila tlaku v júni, keď vyšetrovanie odhalilo, že Pornhub už roky propagoval materiál so sexuálnym zneužívaním detí. Odhalenia viedli k odchodu generálneho riaditeľa MindGeek Ferasa Antoona a druhého vedúceho člena spoločnosti Davida Tassalliho. Spoločnosť so sídlom v Quebecu prepustila aj niekoľkých ďalších zamestnancov.