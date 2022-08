Bizarná krádež: Zlodeji ukradli „najextravagantnejší“ vibrátor na svete! Z jeho ceny sa vám zatočí hlava

Bezpečnostné zábery zo sexshopu s názvom Sexuologický inštitút v San Antoniu v Texase, USA, zachytávajú, ako traja zlodeji rozbili vchodové dvere obchodu a pustili sa do kradnutia. Ako naznačujú zábery z 30. júna, lupiči mali záujem najmä o sexuálne hračky. Knihy a tovar určený LGBTQ komunite nechali v obchode, píše DailyStar.

Ukradli aj „najextravagantnejší“ vibrátor na svete – vibrátor pokrytý Swarovski krištáľmi v hodnote 9 405 eur. Celkovo tak napáchali škodu v hodnote viac ako 56 436 eur. Z miesta činu údajne ušli na nákladnom aute.

„Traja muži nám rozbili dvere, vzali stovky vecí, odišli a vrátili sa po ďalšie za bieleho dňa. Títo zlodeji nám zobrali takmer všetku spodnú bielizeň a oblečenie na spanie, hračky, lubrikanty, doplnky, pokladňu, starožitnosti a náš milovaný ‚Najextravagantnejší vibrátor na svete‘,“ povedal manažér Sexuologického inštitútu Jasper St. James.

Kvôli krádeži a poškodeniu majetku bol manažér nútený zavrieť sexshop, ktorý bol iba nedávno zvolený za „Najlepší obchod pre dospelých“ v meste. „Cítime sa neuveriteľne zranení a naše srdcia sú zlomené. Ako malý podnik nás táto strata ovplyvňuje nielen finančne, ale aj emocionálne. Vieme, že sa to zlepší, ale aj pri opätovnom sledovaní videí toho, čo sa stalo, nás premáha úzkosť. Sme radi, že sa nikomu nič nestalo a úplne chápeme, že to mohlo dopadnúť horšie, ale stále je to hrozné,“ dodal James.

Podľa jeho slov polícia zlodejov zatiaľ nezadržala, no užitočnou informáciou by mohol byť typ auta, ktorým sa lupiči dopravili na miesto – čierne Chevy Silverado z roku 2006. James zároveň požiadal zákazníkov, aby dávali pozor na opätovný predaj ukradnutých sexuálnych hračiek na Facebook

Marketplace a miestnych trhoch.