Kuriózny problém tesne pred svadbou: Žena chce zatajiť dôležitú vec! Mohla by pokaziť celú slávnosť

31-ročná nemenovaná žena sa obrátila na Reddit, aby požiadala o radu ohľadom morálnej dilemy. „S 34-ročným priateľom spolu chodíme 12 rokov a práve sme sa rozhodli, že sa začneme snažiť o bábätko. Rodine sme nepovedali, že sa pokúšame o dieťa, pretože by to malo za následok, že nás budú poučovať o svadbe. My svadbu nechceme a manželstvo pre nás nie je dôležité,“ napísala.

Žena podrobne uviedla, ako sa o svojom tehotenstve dozvedela tesne pred svadbou svojho bratranca. Vtedy ešte nikomu neoznámila, že je v druhom stave, pretože chcela zájsť najskôr k lekárovi. Vyjadrila však obavy nad nepitím alkoholu na svadbe – bála sa, že tento krok prezradí jej tehotenstvo. Nerada by všetku pozornosť obrátila na seba.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Tiež zdôraznila, že pôjde o prvé vnúča v rodine, a preto predpokladá, že všetci budú zo správy nadšení.

V súvislosti s pitím alkoholu žena dodala, že pije na každej rodinnej oslave. „Moja rodina má rada párty a dávame si spolu panáky a pivo. Som plne zapojená do osláv a podnecujem veľa pitia. V zásade bude veľmi nápadné, že nebudem piť a odmietnem panáky. Plánujem predstierať, že pijem pivo tak, že ho nahradím vodou, ale nemyslím si, že to oklame moju rodinu,“ vysvetlila žena.

Kvôli svojej dilema dokonca premýšľala nad tým, že na svadbu vôbec nepôjde. Iba niekoľko dní pred svadbou prišiel ženin partner s posledným pokusom o vyriešenie problému. „Môj priateľ navrhol, aby sme všetkým zavolali a oznámili, že som tehotná. Zabezpečíme tak, že sa to nestane počas svadby,“ uviedla žena.

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Zároveň ju ale trápi predčasné oznámenie tehotenstva – v takomto ranom štádiu sa totiž môže stať skutočne čokoľvek a nerada by svojej rodine oznamovala napríklad to, že napokon potratila.

Používatelia Redditu sa vrhli do sekcie komentárov, aby žene poradili. Medzi komentujúcimi sa objavili aj ženy, ktoré si podobnú situáciu samy prežili. „Objednala som si sprite s brusnicami a ľadom. Vyzeralo to presne ako brusnicová vodka (niekto sa ma spýtal, čo to je a ja som povedala, že brusnicová vodka a oni boli takí nadšení, že si drink sami objednali),“ uviedla jedna z komentujúcich.

„Keď mi niekto doniesol drink, prijala som ho a buď predstierala, že pijem, alebo som ho dala manželovi. Nikto si nič nevšimol. Stále som žúrovala ako blázon a všetci si mysleli, že som opitá,“ prezradila ďalšia.

Mnohí iní naliehali na ženu, aby povedala svojej rodine, že je na antibiotikách, takže nemôže piť. Medzi ďalšie rady patrilo lekárske vyšetrenie s krvným testom, žalúdočný vred alebo prísna diéta.