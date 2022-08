Snúbenci mali dilemu ohľadne svadby: Zasiahla babička! Neveste darovala šaty, má to však háčik

Starosti so svadobnými šatami sú zvyčajne záležitosťou nevesty, ale iba do chvíle, kým sa do ich výberu neangažuje ženíchova rodina. Taký je aj prípad mladého muža, ktorý sa nechtiac ocitol v nemilej a aj trochu zmätočnej situácii.

Poďme však pekne po poriadku. Na začiatku celého príbehu sú svadobné šaty ženíchovej matky, ktoré darovala jeho babička nastávajúcej neveste. Muž uvádza, že jeho partnerka bola nadšená, a to napriek tomu, že mala s budúcou svokrou v minulosti nezhody. Podľa ženícha prechováva jeho matka k nastávajúcej „horúcu nenávisť“ a zašlo to až tak ďaleko, že pred šiestimi mesiacmi prerušili spoločný kontakt, pretože sa zastal svojej partnerky. Na matkinu stranu sa pridala aj jeho sestra, ale so zvyškom rodiny nemá žiaden problém.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay

Keď jeho nevlastná stará mama zistila, že majú ťažkosti s pokrytím výdavkov na svadbu, ponúkla im šaty jeho matky značky Valentino. Jeho snúbenica je vraj nadšená a hovorí o nich ako o „dokonalých.“ On si však nie je istý, či by bolo vhodné, aby mala na sebe róbu niekoho, kto v ich živote vyvolal toľko nevraživosti. „Vyjadril som sa, že by mi to bolo nepríjemné. Mám pocit, že by nemala nosiť šaty spojené s niekým, kto bol v našich životoch taký negatívny. Povedala, že pochopila, čo som hovoril, ale nikdy si nič také nemohla dovoliť a teraz sa ich nedokáže vzdať,“ uvádza budúci ženích. „Spýtala sa, či som šťastný a bol som úprimný. Nie som šťastný. Cítim sa nepríjemne a jednoducho nemôžem zniesť pomyslenie na to, že má na sebe šaty mojej mamy, keď ju nenávidí a nepodporuje náš vzťah. Tiež mi príde divné, že jej daroval svadobné šaty mojej mamy niekto iný a mám pocit, že moja nevlastná babička sa snažila do všetkého zamiešať. Tiež som jej nepovedal, že moja mama a sestra všetkým hovorili, aká je hrozná zlatokopka.“

Jeho snúbenica sa po tomto priznaní rozplakala a obvinila ho, že „manažuje a brzdí ich svadbu snov.“ Teraz si nie je istý, či mal vôbec niečo takéto riešiť alebo mal radšej nechať všetko voľne plynúť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jeden z užívateľov Redditu uviedol, že je potrebné na všetko pozerať z oboch uhlov pohľadu. „Tvoja snúbenica vidí šaty, nevidí šaty tvojej matky. Vidí vec, ktorá sa jej páči a ktorú by si sama nikdy nemohla dovoliť. Vidíš to ako súčasť tvojej matky, ktorá sa vkráda do tvojho svadobného dňa. Je to niekto, kto nenávidel tvoju ženu tak veľmi, že ťa vymazal zo svojho života.“ Podľa iného musí niekde existovať kompromis, pretože pre nevestu sú šaty veľkým problémom a niektorým ženám trvá dlho, kým nájdu tie, ktoré sa im páčia. Tieto jej vyhovujú, sú zadarmo a prichádzajú v čase, keď majú obaja problém zaplatiť svadbu. „Predsa nechceš, aby bol tvoj najkrajší deň poškvrnený pôvodom týchto šiat.“ Ďalšia užívateľka napísala: „Som žena a na 100% by som nechcela mať s tými šatami nič spoločné. Sú pekné, drahé, značkové, ale od svokry, ktorá nenávidí budúcu nevestu.“ Iný si myslí, že to znie tak, ako keby babička darovala šaty snúbenici, aby z toho vznikla dráma.